Reducen permisos para comerciantes en El Dique por fiesta Guadalupana

Cerca de 150 vendedores podrán instalarse en la zona de El Dique con motivo de los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe este año.

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez dijo que este año habrá menos puestos ambulantes en las inmediaciones de la Basílica Menor, ya que llevarán un operativo de vigilancia y reducción espacios para ellos.

¿Cuándo se colocarán los vendedores en la zona de El Dique?

Será a partir del 9 de diciembre cuando se coloquen los vendedores y en esta ocasión los juegos mecánicos estarán instalados a un lado de la zona de Los Lagos.

"Permisos nuevos no se van a autorizar ninguno; no me han llegado ningún permiso nuevo. Realmente, los que me han estado llegando ahí, que ya tengo las boletas correspondientes, que las estamos checando, verificando, son las que tradicionalmente se han instalado".

El funcionario municipal insistió en que habrá un reordenamiento para evitar las aglomeraciones que impidan el paso de los peregrinos.

"Yo tengo ocho boletas de organizaciones que cada uno tiene 10, 20, 30 comerciantes que se han instalado. En dado caso como vamos a reducir espacios, si alguien tenía 40 metros lineales, se les van a dar 20 o 30 más o menos, tratar de reducir para unos 50 o 60 comerciantes que vamos a reducir”.

Señaló que ya tuvieron una reunión con el Párroco de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe y la dirección de Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y otras dependencias con quienes se acordaron los espacios a otorgar a los vendedores.

“Tradicionalmente se van a ir reduciendo por lo mismo de que ya han cambiado las cosas y están sobre el entendido, en estos días se irán a ver los espacios que se van a ocupar, y que sería a partir del 9 de diciembre que se instalarían”.

Alberto Romero Gutiérrez dijo que este año habrá menos puestos ambulantes en la zona de El Dique | Foto: Ariadna García | Diario de Xalapa

¿En qué calles de la zona de El Dique se instalarán?

Confirmó que los comerciantes podrían instalarse únicamente sobre las calles Atletas y Carranza y aunque anteriormente se permitía que hubiera juegos mecánicos este año ya no se van a colocar.