Deuda de gobierno federal mayor a la del Fobaproa: Emilio Álvarez

Veracruz, Ver.- El presupuesto de egresos de la federación además de vicios de inconstitucionalidad representa una deuda cinco veces del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) señaló el senador de la república, Emilio Álvarez Icaza Longoria.

Al reunirse con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz, el legislador independiente externó que fue una mala decisión del gobierno federal endeudarse en el último año de gestión con la aprobación del presupuesto.

Dijo que además la aprobación de este presupuesto tiene vicios de inconstitucionalidad graves porque según la Constitución la deuda no se puede utilizar para gasto corriente sino para infraestructura y es probable que haya un conflicto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además de que traerá afectaciones al Poder Judicial de la Federación con la desaparición de 13 fideicomisos.

Dijo que ante este panorama, en el senado de la república interpondrá una acción de inconstitucionalidad justo por la intervención ilegal e ilegítima del Poder Judicial.

“Para darles una dimensión de lo que esto significa es una deuda cinco veces el Fobaproa, antes se desgarraban las vestiduras por el Fobaproa, ahora tienen cinco veces eso, tiene vicios de inconstitucionalidad y lo más grave es que Morena y sus aliados decidieron no darle un peso a Acapulco como si no fuera una tragedia diferente, el presidente dijo que era pertinente levantar la contingencia y les parece buena idea no mandar ni un peso pero incrementan el presupuesto al Ejército y la Marina”, señaló.

En su visita de Veracruz consideró que de acuerdo a lo que ha presentado el gobierno federal en el uso de la justicia, los feminicidio, de atacar a los que piensan diferente y además, pone en claro el procesos de corrupción política de Morena por el poder.

“Lo que está mal es la forma tan perversa de usar el poder para aplacar o combatir a sus adversarios, si la gente vota por ellos está bien pero no se vale que tantos años pidiendo justicia, transparencia, respeto y ahora en el poder sin verdaderos cavernícolas”, puntualizó.