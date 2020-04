Fue primer caso de coronavirus en Veracruz... ¡ya está curada!

Veracruz, Ver.- El empresario Ramón Gómez Barquín confirmó que su hija fue dada de alta después de haber sido reportada como el primer caso positivo de coronavirus en Veracruz.

El empresario indicó que el miércoles pasado tuvo comunicación con ella personal de la Secretaría de Salud, que después de analizar la desaparición de los síntomas y el tiempo que había permanecido en aislamiento le concedió el alta.

Solo falta una prueba clínica para corroborar el diagnóstico, la cual estaría aplicándose en los próximos días, indicó el padre de la joven.

Fue una cuarentena, estuvo 14 días en aislamientos, confinada en su habitación, no hubo tratamiento médico porque no hay tratamiento médico para atender los síntomas. La doctora habló y como ya no presentaba síntomas y por el periodo de tiempo que había pasado ya la consideraba como dada de alta

Local Aumentan casos de coronavirus en Veracruz; ve cuántos van

Gómez Barquín indicó que su hija no presentó síntomas que complicaran su salud, por lo que no fue necesario que se atendiera en ningún hospital; los únicos síntomas que fueron notorios fue la pérdida del olfato y el gusto, así como una leve tos seca.

Ella manifestó dos síntomas que son la falta de olor y sabor y una ligera tos seca, se le fueron pasando conforme fue pasando el tiempo, para el domingo anterior a este ella dejó de manifestar la tos

La joven de 22 años de edad ingresó a México procedente de España, en donde cursaba estudios universitarios, el 12 de marzo pasado.

Desde su regreso a Veracruz su familia decidió mantenerla en aislamiento estricto, lo que permitió evitar contagios a personas de su entorno inmediato, relató el padre de la joven.

Actuamos a tiempo para poder aislarla a ella y no contagiarnos los demás, ella es joven y por lo tanto los síntomas se manifestaron como se han manifestado al resto de la gente joven que se han contagiado (…), nuestra experiencia es que afortunadamente todo salió bien, no hubo siquiera que salir al hospital

El empresario destacó la importancia de mantener las medidas que el Gobierno de la República ha instruido, para evitar que la curva de contagios se mantenga a la alza, pues en casos como el de su hija se pudo contener y superar la enfermedad con aislamiento.