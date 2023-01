Sin respeto a derechos humanos: ‘anexos’ o centros de rehabilitación no certificados

El presidente de la Fundación PE Recovery, Pedro Guy Baeza Pérez recomendó a las familias no dejarse llevar por el enojo y no llevar a las personas con problemas de adicción a espacios de recuperación que no están certificados y donde no se respetan los derechos humanos.

"La familia, antes de tomar una decisión apresurada, a veces por preocupación, a veces por enojo, porque el adicto, bajo los influjos de la sustancia comete actos de mal juicio, que en algunos casos a las familias la entristecen o la encoleran y hace que se moleste al grado de tomar una decisión improvisada, inmediata y lo primero que hacen es llevarlo a estos centros donde no hay un trato digno".

Señaló que en algunos de estos espacios no hay un trato digno, donde no se respete la primacía de los derechos humanos y ponen en riesgo la vida.

"No son centros de adicción certificados por la Comisión Nacional de Adicciones y la Comisión Estatal tienen la facultad de regular estos centros; sin embargo, a veces las familias por esta urgencia toman una determinación".

¿Cuáles son algunos consejos antes de considerar ingresar a una persona en un anexo?

Por ello, aconsejó que antes de tomar una decisión inmediata, primero consulten con los especialistas para no poner en riesgo a las personas con problemas de adicción.

"Y antes de tomar una decisión inmediata, posiblemente el joven tiene que ser valorado psicológica y médicamente, porque pudo haber sido un primer consumo y no necesariamente requiere un tratamiento de internamiento donde se requiere una desintoxicación y tenga que permanecer bajo cuidados".

Explicó que posiblemente requieran solo de un tratamiento ambulatorio para los que existen las Unidades de Especialidades Médicas en Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME CAPA), por lo que es necesario que la familia esté informada.

Pedro Guy Baeza Pérez señaló que en algunos anexos no hay un trato digno hacia las personas | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

De acuerdo con la Comisión Estatal Contra las Adicciones (CECA) de casi 300 centros de rehabilitación, apenas cuatro cumplen con la Normal Oficial Mexicana 028 que es la normatividad en materia de salud para la atención de las adicciones.