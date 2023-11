Docentes en México ya no son respetados: Generación Diamante BENV

El valor de la labor que realizan los maestros se ha deteriorado, advierten profesores integrantes de la generación Diamante de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, que egresó hace sesenta años de esa institución. "Hay padres que los toman solo como cuidadores de niños en el aula, pero no les conceden la importancia social que tenían hasta hace unos años”, señalaron.

Los profesores que ahora están jubilados tras educar y formar a numerosas generaciones de niños, tras cumplir hasta 40 años de estar al frente de un salón de clases, recordaron que antes cuando se egresaba de la BENV eran enviados a comunidad lejanas, “ahora los profesores actuales ya no quieren irse lejos por lo que se desatienden las zonas más necesitadas”.

El grupo de ocho de los egresados de la Normal Veracruzana hablaron de las experiencias que vivieron como docentes en una época totalmente distinta a la actual. “Cuando para ir a nuestra primera escuela a trabajar tuvimos que atravesar grandes ríos o cabalgar a caballo, porque nos enviaban a las zonas más alejadas del estado para llevar educación a los niños veracruzanos. Todo ha cambiado”, contaron.

De su generación todavía habrá algunos dando clases, comentan, "pero no sabemos ahora dónde y cuántos siguen en el servicio docente”.

La profesora María Dolores Mata Herrera, expresó que los cambios que se han dado en el sistema educativo, son normales y necesarios. “Desde hace 6 décadas que egresaron todo está distinto. Nosotros vivimos y enfrentamos varias reformas educativas, porque es necesario modernizar el sistema educativo cada cierto tiempo. Pero también hay que aceptar que los niños son diferentes porque tienen acceso a mucha información y, por ello, los maestros tienen la obligación de actualizarse”.

Expresan que los cambios que se han dado en el sistema educativo, son normales y necesarios | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Remarcó que la educación es vital para este país y el maestro debe ser considerado como un profesional muy importante, "si un país quiere progresar tiene que voltear a ver a sus maestros. El trabajo de un profesor es vital, pero desgraciadamente ya no se le da la importancia que requiere y vemos que en este momento ha perdido valor, porque la sociedad actual no le reconoce esa fuerza”.

“Vemos que al maestro se le señala como si fuera un empleado de casa, como si fuera el que va a cuidar a los niños en un salón o escuela y eso tiene que cambiar, porque cuando eso suceda el país volverá a caminar a un mejor futuro”.

Deja claro que la labor de un profesor jamás desaparecerá, aun cuando sigan los avances tecnológicos que vengan, “porque el cariño entre un profesor y sus alumnos es único y solo lo podemos dar en un salón de clases”.

DejaN claro que la labor de un profesor jamás desaparecerá, aun cuando sigan los avances tecnológicos que vengan | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

De los actuales libros de texto, comenta que no los conocen porque ya no están en un aula, “pero es ahí el valor de los profesores que son quienes asumen el papel para que utilizar los importante y desechar lo que no sirva”.

Sin las computadoras que ahora tienen los educandos, “nosotros educamos bien a miles de niños porque la cultura era más amplia y había un compromiso”.

Recordaron que antes cuando se egresaba de la BENV eran enviados a comunidades lejanas | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

CELEBRACIÓN

La celebración por los 60 años de que egresaron de la institución será el sábado 2 de diciembre: como primer evento colocarán una ofrenda floral en la estatua de “Enrique C. Rébsamen” en la BENV.

Llevan el nombre de generación Diamante, porque el año en que ingresaron a estudiar la institución cumplía 75 años de haberse fundado. Remarcaron que es increíble poder reunirse a 60 años de haber egresado de la ENV, “volvemos a recibir los momentos de nuestros días de formación como docentes”.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes Piedad Pérez Cabrera, Héctor Nogueira Romero, Salustia Delgado Rodríguez, María Soledad Sánchez Casas, María Dolores Mata Herrera, Cristina Gassós Amezcua, Abel Israel González y Melesio Carrillo Tejeda.