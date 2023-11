"Nos deberían pagar como tal", piden profesores federales incremento salarial digno

En Xalapa, profesores federales se unen a la protesta nacional por un incremento salarial digno; exponen que su más reciente aumento fue del 1 por ciento, mientras el del Personal Administrativo y de Intendencia (PAI) fue del 40 por ciento.

Con cartulinas, el grupo de docentes congregados en la plaza Lerdo expresa que el presidente Andrés Manuel López Obrador miente al asegurar que ganan 16 mil pesos mensuales, cuando su ingreso es de aproximadamente 10 mil pesos.

Juan Carlos Contreras González, maestro de primaria federal de Xalapa, explica que fue el pasado 7 de noviembre cuando les llegó el incremento salarial y se dieron cuenta que ahora el del PAI casi iguala al del magisterio.

Aclara que los docentes no están en contra de sus compañeros de las áreas administrativas y de intendencia, y agradecen al presidente esa iniciativa, pero sí es injusto que a los profesores les hayan dado apenas el uno por ciento, equivalente a 40 pesos a la quincena.

“Desgraciadamente, tal parece que el gobierno nos ve como niñeros, por eso pedimos una revalorización de nuestra labor y un salario digno como profesionales de la educación”, enfatiza.

¿A cuántos alumnos atienden por grupo?

Los maestros de distintos niveles educativos le recuerdan al gobierno que su tarea es noble, estar a cargo de la enseñanza y aprendizaje de al menos 30 alumnos por grupo.

“Somos profesionales de la educación y nos deberían pagar como tal. El presidente dijo que los maestros íbamos a ganar 16 mil pesos mensuales pero no es así, es una trampa que está haciendo el gobierno”, reiteran.

Apuntan que además del movimiento en plazas públicas de la Ciudad de México y distintas entidades, la consigna es la misma: un salario digno, pues hay escuelas que ya están cerrando y se podría volver un problema de mayores alcances.

Subrayan que lo que quieren es revalorización docente reflejada en un salario digno para el profesor, sobre todo porque a diferencia de otras profesiones, tienen gastos extras.

“Se trata de un servicio público al que no dotan de los materiales requeridos para su desempeño, como computadoras, cañones, impresoras, papelería, etc. Cómo no va a ser indignante”, expresan.