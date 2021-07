Gobernador avala festejos en Xico; afirma que protocolo sanitario es responsabilidad de su alcaldesa

La alcaldesa de Xico, Gloria Galván Orduña, será quien deba emitir acciones para aplicar las medidas sanitarias correspondientes durante la realización de las fiestas en honor a Santa María Magdalena, señaló el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.

En conferencia de prensa, donde avaló la realización de dichas actividades, mencionó que, aunque Xalapa se encuentra en semáforo rojo, el vecino municipio de Xico se ubica en amarillo, por lo que únicamente se tendrán que aplicar los mecanismos de protección para verificar que no haya aglomeraciones.

“Hemos emitido un Decreto con el que hemos pedido la colaboración, dentro de sus atribuciones, a los alcaldes para que puedan aplicar las medidas sanitarias, nosotros como autoridades sanitarias otorgamos esa cualidad los alcaldes porque existe dentro del articulado que puedan auxiliar en circunstancias como estas”, dijo.

Refirió que serán las autoridades municipales las encargadas de vigilar que se cuiden las medidas sanitarias de sana distancia, el correcto uso del cubrebocas y el porcentaje de los aforos, acciones que sí se aplican en Xico.

“Tendrán que hacer el mecanismo de protección, se ha hecho en otros municipios, se regula, cuando ven que no pueden controlar el aforo se suspende, ahí se puede hacer, yo fui a Xico a corroborar si los restaurantes aplicaban las medidas sanitarias y la tienen, redujeron aforo, separaron sillas, mesas, no te dejan entrar si no llevas el cubrebocas y te echas gel, y si hay gente ya no pasas. Me percaté que están cumpliendo medidas sanitarias los restaurantes y comercios”, expuso.

Mañana viernes inician los festejos en honor a Santa María Magdalena en Xico y la fecha principal y con mayor aforo es el próximo 22 de julio.