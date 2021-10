Presentan a Embajador de EU proyecto del Istmo de Tehuantepec

Coatzacoalcos, Ver.- Kenneth Lee Salazar, embajador de los Estados Unidos en México reconoce que en la mayoría de los casos, los migrantes que viajan a su país lo hacen porque no tienen oportunidades en sus lugares de origen.

Durante una conferencia que brindó luego de sostener una reunión con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en el municipio de Coatzacoalcos, el diplomático señala que existe interés del presidente Joe Biden de contribuir en proyectos que fortalezcan la economía en sitios estratégicos para evitar la migración.

Por lo anterior, indica que existe interés de los Estados Unidos por conocer lo que se está haciendo en los estados de la región sur de México, en donde se incluye a Veracruz.

“Como ustedes saben y conocen migrantes y conocen a familias, la realidad es que si aquí hay oportunidad para que se van a ir de aquí, no se van fácilmente los migrantes, se van porque necesitan de tener oportunidad aquí”, declara.

Previo a la sesión de preguntas, el embajador estadounidense indica que este miércoles 20 de octubre se sostendrá una reunión con gobernadores de la región sur de México en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

“Hay muchas ventanas de oportunidad, hay oportunidades del turismo, una riqueza de la cultura, de las raíces indígenas, pero también de las riquezas ecológicas, de lo que vemos aquí con una biodiversidad que es tan rica, hay muchas ventanas y vamos a ver cuáles de esas ventanas se pueden abrir”.

Este martes 19 de octubre, aprovechó para sostener una reunión con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, con quien conoció los detalles del proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Aunque dice que se trata de un proyecto que se presenta de manera ambiciosa por el gobierno mexicano, señala que es la primera vez que existe un acercamiento del gobierno de los Estados Unidos al tema.

“El corredor de Tehuantepec, estuvimos hablando, el nombre corredor de Tehuantepec, se puede uno imaginar, todavía no tenemos nosotros en los Estados Unidos una posición, todavía no lo sabemos, porque estoy aquí en una investigación, aprendiendo del proyecto para que se conozca, porque si no lo conozco yo por mis ojos, porque si no lo conoce por mis ojos el presidente Biden y los Estados Unidos, entonces es un proyecto de México”, refiere.

Kenneth Lee Salazar, embajador de los Estados Unidos en México y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en el municipio de Coatzacoalcos/Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Ken Salazar dice que de ver las condiciones, estados Unidos podría apoyar el proyecto del Istmo de Tehuantepec, que busca la conexión de los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y el de Salina Cruz, en Oaxaca, para conectar el Golfo de México con el Pacífico.

“Si no tenemos el conocimiento no podemos tener posición, es lo que estamos haciendo, por el reconocimiento estamos viendo en qué de las ventanas de oportunidad podemos poner el apoyo”, concluye.