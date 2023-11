Me enteré por redes sociales: gobernador sobre denuncia del PRI en su contra

Xalapa, Ver.- Al considerar que se trata de cuestiones muy descabelladas que no corresponden a la realidad, el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez aclaró que no ha sido notificado sobre la presunta denuncia que interpuso el PRI en su contra por supuesta intromisión durante el proceso electoral 2023-2024.

¿Cómo se enteró el gobernador de la denuncia que hizo el PRI ante el OPLE?

En rueda de prensa, mencionó que tiene conocimiento de este hecho por los medios de comunicación.

“Me enteré por los medios, es más les soy honesto, me enteré por un Facebook que tiene un like y me llamó la atención y entonces dije ¿Qué será?”, expresó.

Argumentó que está considerando responder debido a que en su opinión se trata de cuestiones descabelladas que no corresponden a una falta de las leyes y reglamentación.

“Es simplemente la postura política de un adversario, se respeta pero también tengo derecho a hacer mi postura en respuesta”, reiteró.

¿Por qué presentó la denuncia el PRI contra el gobernador?

Cabe hacer mención que el dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana presento la queja ante el Órgano Publico Local Electoral (OPLE) por la violación directa a los artículos 134 de la Constitución Federal y 79 de la Constitución Política del Estado de Veracruz que establece que es obligación de los servidores públicos utilizar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre partidos.

De igual manera el ejecutivo estatal reiteró que las pruebas de audios que en su momento presentó donde se involucra a priistas y una fuerte cantidad de dinero que se perdió en cajas de huevo, es cuestión de los involucrados.

“Ahí entre Pepe Yunes, Tarek y ellos que decidan, ah pues sumen también a Héctor, ¿Héctor dónde están las cajas de huevo”, expuso.

¿Qué otros temas trató el gobernador en rueda de prensa?

En respuesta a preguntas hechas por los representantes de los medios de comunicación, García Jiménez destacó que en materia de búsqueda, la presente administración tiene un porcentaje de entre 70 a 75 por ciento de localización con una Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) que cuenta con personal y presupuesto.

“Los políticos adversarios, quieren manejar cifras y no reconocer que a través de haber implementado esta comisión tenemos el 70 por ciento de localización, este año estamos en el 64 por ciento, los gobiernos anteriores no tenían ni comisión, ni personal y nuestra labor es hasta encontrarlos”, enfatizó.

Asimismo, indicó que se elaboró un calendario para agendar reuniones con todos los colectivos y atender sus peticiones.

En el caso de la comisionada, dijo que en el pleno del Congreso hará la revisión de la iniciativa de ley para la designación de la nueva titular de la Comisión de Búsqueda.

Durante la presentación del programa orgullo navideño 2023 el morenista confirmó que el saldo por el accidente de la carretera 145-D La Tinaja - Acayucan a la altura del kilómetro 99 dejó un saldo de 12 muertos.

En tanto que los heridos, un total de 37 ya fueron atendidos en distintos hospitales y 18 de estos ya fueron dados de alta pero a todos se les ha apoyado.

Finalmente el mandatario estatal afirmó que se desplegó un operativo por parte de diversas autoridades para dar seguridad a las personas que visiten el Cofre de Perote y Pico de Orizaba luego de que ya están cubiertos por las primeras nevadas.

Instó a los visitantes a abrigarse, llevar botas, no dejar basura y seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar riesgos.