Pepe Yunes es designado aspirante de coalición a gubernatura de Veracruz

Xalapa, Ver.- José Francisco Yunes Zorrilla ha sido designado el único aspirante del Partido Revolucionario Institucional para abanderar los trabajos de la coalición "Fuerza y Corazón de Veracruz", que integra a PRI, PAN y PRD.

“Acepto con responsabilidad y alegría el ser seleccionado para encabezar por mi partido la construcción de un frente amplio en donde la ciudadanía, el PAN y el PRD, sumemos voluntades para que Veracruz recupere su grandeza”, expresó Pepe Yunes en mensaje público.

Dijo que estar unidos les dará el triunfo y manifestó tener la seguridad de que ganarán como lo hicieron en el 2021; aclaró que estará pendiente de las decisiones de los otros dos partidos.

“Estaremos muy atentos para generar las condiciones para que los ciudadanos organizados, la sociedad civil, puedan integrar el Frente Amplio con métodos transparentes que nos permitan en 2024 repetir lo que ya hicimos en 2021, ganarle a Morena”, declaró.

Antes, en un comunicado, el PRI apuntó que el acuerdo se lograba “después de un diálogo amplio, una reflexión profunda y de ponderar toda la información y valoraciones al alcance”.

Se sumaron políticos como Héctor Yunes Landa, Lorena Piñón Rivera, Cirilo Vázquez Parissi, Marlon Eduardo Ramírez Marín y Adolfo Ramírez Arana.

“Pepe Yunes cuenta con el respaldo absoluto del priismo veracruzano. Fortalecemos la inclusión del bloque opositor e impulsamos al perfil más competitivo en la contienda”.

¿Qué dijo la diputada Anilú Ingram tras la designación de Pepe Yunes?

A pesar de sostener que la decisión fue determinada en “unidad”, no se mencionó a quien también fuera aspirante, la legisladora local Anilú Ingram Vallines, quien por separado dijo que decidió no tomar parte en la mesa de negociaciones por considerar que se trató de “un procedimiento en lo oscurito”.

“No se tomó en cuenta a las voces de los partidos coaligados y, lo que es peor, no contempla a la sociedad civil organizada. Decidí no estar para no formar parte de una farsa de decisión tomada y avalarla solo por mi propia conveniencia”.

La legisladora lamentó que Alejandro Moreno Cárdenas “haya ensuciado un proceso histórico para Veracruz”, sin embargo, le deseó “el mayor de los éxitos al elegido”.

Por su parte, Héctor Yunes Landa expuso que su mayor aspiración sigue siendo la misma: “Recuperar a Veracruz de las garras de Morena, un gobierno que ha mostrado una fuerza destructiva superior al peor de los huracanes políticos”.

“Más allá de las encuestas, participé en la construcción de un consenso en favor de Pepe para que sea el candidato del Frente Amplio opositor al cargo de gobernador del estado de Veracruz”, dijo para luego apuntar que la lealtad a sus convicciones es superior a sus aspiraciones.