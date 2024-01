Robos sin control en Arboledas de Las Trancas, denuncian vecinos

Xalapa, Ver.-Vecinos de la colonia Arboledas de Las Trancas del municipio de Emiliano Zapata pidieron a las autoridades incrementar la vigilancia en la zona con más rondines de la policía e incluso con elementos del Ejército pues la situación de inseguridad se ha salido de control.

Luego de que se diera a conocer que habitantes lesionaron a tres personas que presuntamente estaban identificados por cometer robos, dijeron que no fueron vecinos de esa colonia y que desconocen a quienes buscaban hacer justicia por propia mano amputando la mano a uno de ellos y lesionando a los otros dos implicados; uno de los cuales habría huido y más tarde detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Vecinos denuncian que a pesar de que sus casas están cercadas los ladrones buscan formas para ingresar y robar sus pertenencias / Foto: René Corralers | Diario de Xalapa

En la esquina de la calle Caoba con Eucalipto aún se observan restos de ropa cubierta de sangre tras los hechos ocurridos el viernes pasado, mientras los vecinos se dicen desconcertados y temen por su integridad.

Beatriz una de las vecinas narra que los tres presuntos delincuentes trabajaban de albañiles en una de las casas de la calle Caoba, cuando llegó otro grupo de personas en motocicletas a atacarlos hasta con machete.

“Exigimos por este medio que nos pongan más vigilancia, ayer hubo una trifulca y vinieron gente de otro lado, desconocemos quiénes fueron los que vinieron y tomaron esas medidas, pero la verdad es que todos los vecinos estamos asustados porque esta situación ya se salió de control”.

Por ello hacen un llamado a que haya más rondines por parte de la policía municipal dado que, dijeron, los tienen olvidados.

“Les pedimos por favor que vengan a hacer rondines porque tanto peligramos como niños como personas grandes y la verdad es que estamos vigilados por personas que a lo mejor son de aquí o vienen de otras partes y si no fuera por esto que pasó nadie se acercaría”, dijo Beatriz.

Explica que los robos a casa habitación no son nuevos, “están a todo lo que da” y ha habido casos en que llegan incluso a “vaciar” las casas.

“Se llevan todo, revolotean las cosas y la verdad aprovechan cuando la gente sale a trabajar, esto tiene muchos años, nosotros tenemos muchos años con esta situación. Yo tengo aquí 13 años y esto se sigue repitiendo una y otra vez, pero ayer esto ya llegó a algo muy fuerte porque vinieron personas de otros lados a machetear a los que supuestamente andan robando”.

Reitera que desconocen quienes fueron los agresores por lo que, los mismos vecinos se vieron sorprendidos y asustados por lo ocurrido.

María, otra de las afectadas pide que si los policías municipales son insuficientes les manden a elementos del Ejército para poder controlar el problema que enfrentan / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“No fueron vecinos de la colonia, nosotros estábamos aparte y viendo, teníamos miedo de meternos. Fueron tres personas, a uno que le cortaron el brazo, a otro la mano y otro joven que desconozco. Parece que ya había antecedentes de ellos, pero ayer ellos estaban supuestamente trabajando en una casa de albañiles, pero ahora desconfiamos hasta de los albañiles”.

Recuerda que hay vecinos que sí han interpuesto denuncias, pero no ha habido resultados porque los delitos continúan.

“Han vaciado varias casas y ya estamos cansados los vecinos de esta situación y de hecho la policía nos ha estado apoyando, pero nos comenta que hay muy pocos elementos. Los rondines son diarios, pero tardan mucho en llegar. Ayer que se estaba desangrando el muchacho tardaron mucho en llegar los policías”.

Por su parte otra de las vecinas, que hace dos años sufrió un robo en su vivienda, expuso que aunque haya denuncias, no hay respuesta real por parte de la autoridad.

“Robos ha habido mucho, se denuncia y no hacen nada, ellos siguen en las mismas y aquí muchas casas ya hemos sido afectadas. Yo fui una de ellas hace dos años, pero bueno, ni denuncia se pone porque no te hacen caso, entonces me imagino que por eso siguen porque dicen ‘me conocen y ni me hacen nada’ yo soy grande y vivo encerrada, pero ayer me asusté, casi me infarto porque yo estaba sola”.

Insiste en que desconocen cuántas personas llegaron en motocicletas a agredir a las otras tres que estaban laborando en una de las viviendas de la calle Caoba.

Vecinas de la colonia Arboledas de Las Trancas denuncian que se sienten inseguras ante la falta de vigilancia policial por las calles / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Nosotros le pedimos a las autoridades que cuando uno denuncie por lo menos nos hagan caso”, agrega.

María, otra de las afectadas pide que si los policías municipales son insuficientes les manden a elementos del Ejército para poder controlar el problema que enfrentan.

“La verdad si la policía no puede estar en rondines constantes aquí en la colonia, nos gustaría que nos mandaran a los militares, acá atrás hay una zona que es privada que está montosa y por ahí es por donde brincan los ladrones y han perjudicado a muchos vecinos, queremos seguridad y si la policía no puede con los rondines que nos manden militares porque no hay de otra, nosotros tenemos miedo”.

Narró que su esposo sale a las 5:45 de la mañana a trabajar y ante los hechos delictivos teme ser víctima de algún delito.

“Son muy poquitas las lámparas hace mucha falta porque hay lugares donde están oscuros y ahí se pueden esconder los ladrones”.

¿Qué otros problemas tienen los vecinos de la colonia Arboledas de Las Trancas?

Las mismas vecinas denunciaron que en esa colonia llevan una semana sin agua y que constantemente están padeciendo del desabasto del líquido.

“El agua aquí es por tandeos, a veces los tandeos no los respetan y cuando nos mandan el agua nos la mandan nada más 24 horas y nos las quitan”, acusó María, una de las vecinas.

Opuesto a ello acusa que, en calles cercanas de la colonia Jacarandas, hay fugas de agua frecuentemente y aunque se reportan no hay personal que acuda, mientras hay otras familias padeciendo la escasez.

“Allá se está tirando el agua que da lástima, da lástima ver como se tira tanta agua y nosotros necesitándola aquí”.

Dijo que esta vez tienen una semana sin líquido y que tienen muchos problemas para poder cubrir sus necesidades más básicas.

“No tenemos agua, no hay ni para el baño, ni para lavar trastes, ni para bañarse ni para lavar ropa, tenemos mucha necesidad del agua, demasiada es la necesidad de nosotros del agua porque la verdad es necesaria para todo”.

Ante esto, insiste en su llamado para abastecerles del líquido pues apenas llegan a tenerla 2 días por semana y no es suficiente.