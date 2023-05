Albañilería: trabajo fuerte que requiere habilidad matemática

La albañilería es un oficio que requiere fuerza y muchos conocimientos, por lo que no cualquiera llega a ser un “maestro” en esta actividad que no está exenta de accidentes, esos nunca faltan, “porque son los gajes del oficio", expresa Miguel Ángel Ortiz, quien tiene más de una década de dedicarse a la construcción.

A sus 32 años, este xalapeño relata que tras dejar la preparatoria tuvo que ponerse a trabajar “fue cuando me metí de albañil y aquí sigo porque es un trabajo seguro siempre”.

¿Cómo es la vida de un albañil en Xalapa?

Cuando dejó la escuela “mi madre me apuró a ponerme a hacer algo así que con el apoyo de un vecino pues me metí a esta labor que me permitió mantenerme y apoyar la familia”.

Miguel Ángel tiene más de una década dedicado a la construcción

Apurado porque el tiempo apremia, explica que ahora realizaba el revoco de una pared y tiene que hacerlo de manera rápida porque de contrario la mezcla se endurece y ya no sirve, “de vez en vez le pongo un poco de agua para poder utilizarla”.

Sobre la idea generalizada de que en la albañilería se trabaja mucho, pero se gana bien, afirma: “pues no tanto porque se gana el salario mínimo y uno sabe que no alcanza para mucho o en cualquier percance también se gasta mucho”.

Entre los accidentes más comunes en su oficio está el que se lastimen con clavos o picos, porque en la albañilería siempre va a ver accidentes, "pero casi en todos los trabajos grandes tenemos acceso al Seguro Social y eso nos ayuda mucho a salir adelante”.

Es un trabajo duro, “tan solo la semana anterior nos dedicamos a acarrear lonas con arena y grava, los bultos de cemento para poder empezar a trabajar en un muro de contención y la verdad acabamos bien cansados“.

Hay que tener una gran fuerza y resistencia para realizar el trabajo de cargar los bultos de cemento, los ladrillos, las varillas de acero y todo lo demás, eso es realmente gran parte del trabajo que se realiza todos los días”.

¿Qué habilidades se requieren para ser maestro de albañilería?

Por su parte, don Samuel Ramírez, quien por más de 30 años se ha dedicado a la albañilería, quien ya es considerado un “maestro”, explica que todavía hay quienes creen que cualquiera puede ser bueno en este oficio, “pero requiere de mucho pensar y de realizar cálculos matemáticos para cumplir bien con las especificaciones que marca un arquitecto en el plano”.

Dijo que a él le llevó varios años de chalán el aprender las cuestiones elementales de esta actividad y otras más consolidarme como maestro que es la persona que ya puede tener ayudantes y contratarse para construir una vivienda u otras obras importantes.

El trabajo, si eres un buen maestro, que entrega a tiempo y bien hechos los trabajos, nunca falta, “las personas te recomiendan y pocas veces te quedas sin empleo, porque la ciudad crece y siempre se están edificando viviendas o edificios”.

De los salarios, dice que en este momento se puede ganar un promedio de 350 y 400 pesos diarios como maestro; un ayudante o chalán recibe entre 250 y 300 pesos diarios, pero todo depende del trabajo que se realiza.

Claro, dice que hay quienes cobran menos o más pero esa es la tarifa actual en Xalapa; hay quienes trabajan a destajo es decir que cobran por el trabajo que realizan sin importar el tiempo que se lleven, “pero hay que tener cuidado con que te hagan bien el trabajo”.

De los accidentes en el trabajo, dice que ha tenido varios, alguno le causó una fractura, pero como estaba trabajando en una obra grande, “tenía seguridad social, porque es una regla que siempre la empresa nos pague el acceso al IMSS y eso nos ha ayudado mucho, pero si hay compañeros que son independientes y muchas veces deben pagar sus gastos médicos en caso de un incidente”, concluyó.