A sus 80 años, Juana trabaja para vender sus morrales en Xalapa

Bajo los intensos rayos del sol y desde temprano, Juana, de 80 años de edad, recorre calles y avenidas de la zona centro de Xalapa con la esperanza de vender morrales, bolsas de mano y monederos que ella misma teje.

La mujer dice ser originaria de Tehuacán, Puebla y que llegó el pasado jueves a esta capital con la intención de ganarse la vida por medio de sus ventas.

Te puede interesar: Orgullo totonaco: Carlos vende artesanías para pagar carrera de Contaduría

¿En dónde vende Juana sus productos?

Con vestimenta sobria y huaraches, Juana suele ser invisible para la mayoría de las personas a las que se les acerca y a veces es ignorada.

Doble Vía José Fernando: esfuerzo y pasión por ofrecer las mejores tortas fritas

Además, al ofrecer sus productos entre automovilistas, no faltan aquellos que suben los cristales de las ventanillas de sus unidades para no escucharla.

Con el cansancio y la tristeza reflejados en su rostro, apenas puede ordenar una que otra frase para decir que allá, en su tierra natal, no obtiene recursos suficientes para comprar frijol, leche, huevos y otros alimentos de la canasta básica.

Al preguntarle por su familia, Juana se queda callada durante algunos segundos y luego cambia el tema para insistir en que vino a Xalapa en busca de incrementar sus ventas.

La avenida Ávila Camacho y la calle Clavijero han sido de las más recorridas por Juana en busca de vender sus morrales.

En ocasiones, se ha animado a tocar los cristales de las ventanillas de los automovilistas para que le hagan caso, sin embargo, generalmente se lleva un rechazo que de momento la desanima.

"Ya no alcanza, no hay dinero y no se vende; no hay para leche, no hay para frijol y ya no se puede", repite cada vez que se le pregunta por el motivo que salió de su lugar de origen.

Lee más: ¿Qué alimentos se recomiendan a una persona con cáncer? Doctora explica

Otras calles que suelen ser recorridas por ella son Enríquez, Lucio, Leandro Valle y Carrillo Puerto.

También se le preguntó en dónde pasa la noche, sin embargo, como respuesta solo brindó una sonrisa y se retiró para continuar con su recorrido con la esperanza de realizar alguna venta.