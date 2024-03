Habitantes de Alto Lucero exigen reparación de daños a viviendas por obra carretera

Xalapa, Ver.-Familias de las localidades de Santa Ana, Santander y La Defensa del municipio de Alto Lucero protestaron en el centro de la ciudad para exigir la reparación del daño por las viviendas que resultaron afectadas con la construcción de la carretera Cardel-Poza Rica.

Dijeron que desde hace dos años están en espera de un peritaje para dar seguimiento a su denuncia por daños a viviendas.

Rafael García de la localidad de Santander agrega que la empresa afectó su vivienda / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

¿Cuántas casas registran daños por las obras de la carretera Cardel-Poza Rica?

Nisayeth Saldaña dijo que son 120 las casas afectadas debido a las explosiones que la constructora Mota Engil realizó como parte de la obra.

Los afectados calculan los daños en aproximadamente 20 millones de pesos, pero que a pesar de haber una denuncia ante la Fiscalía General de Veracruz, el perito en daños no ha entregado su reporte y por tanto no hay avance.

“Solicitamos la intervención ante litigio que no avanza por falta de peritaje en daños desde hace un año pero ya estamos pensando mal porque no ha respondido, no tenemos su dictamen, y no podemos avanzar a juicio”, dijo.

Agregó que que hay viviendas en donde las grietas son evidentes y las familias viven con temor, por lo que pidieron a las autoridades del Gobierno de Veracruz atender el tema.

“Al hacer explosiones la empresa Mota Engin afectaron las propiedades y causaron daños en estructura y llevamos dos años sin respuestas, son 120 viviendas afectadas con grietas en techos y paredes, presentamos pruebas y evidencia pero estamos esperando que avancen”, dijo.

Rafael García de la localidad de Santander agrega que la empresa afectó su vivienda y ahora hay temor de algún accidente "porque el techo se está desprendiendo".

"Las casas están prácticamente inservibles, la mía está dañada y no sabemos qué más hacer porque no ha respondido la empresa. Mi casa tiene cuarteaduras por todos lados, pero ahí está viviendo mi familia".

Por su parte el abogado Pablo López Cardozo dijo que la carpeta está detenida pues tiene 722 días que el perito no ha rendido el informe a la FGE.

"Y el fiscal que lleva el caso está impedido para poder consignar la carpeta y que se dé curso legal y poder llamar a la empresa para que se haga cargo de los sapos que ha provocado".

Los afectados calculan los daños en aproximadamente 20 millones de pesos / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Sostuvo que en un proceso anterior, ya logró que se pagaran 96 casas pues la empresa aceptó su culpa y pago por ello, pero ahora son 120 familias que están en casas que no son aptas para vivir.

"La sociedad debe saber cómo una empresa en aras del desarrollo en el cual estando completamente de acuerdo, destruyó las casas de cientos de personas y ahora no quiere responder", abunda.