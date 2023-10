Suspenden servicio de tomógrafo en HAEV y Torre Pediátrica, denuncian usuarios

Veracruz, Ver.- Este lunes se cancelaron los servicios de tomografías en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) dejando sin estudios a varios usuarios que se encontraron con la sorpresa de que los elevadores tampoco estaban funcionando.

Según los usuarios del servicio médico, continúan las deficiencias dentro del sector salud ya que de los tres elevadores que existen en el nosocomio solo funciona uno y el resto están fuera de operación luego de los accidentes que ha habido.

Te puede interesar: Mejor súbanse con paracaídas, les dicen a enfermeras de Torre Pediátrica

¿Qué pasó con las citas de tomografía?

El servicio de tomografía fue suspendido este lunes y todas las citas se reprogramaron para los siguientes días, pese a que hay algunos casos urgentes.

Local Hasta $4 mil pesos, costo de traslado de ambulancias: la lista de precios

Según informaron usuarios, las citas fueron reprogramadas debido a que algunos casos son de urgencia. “Con la novedad de que llegue a mi cita y me dicen que no sirve el tomógrafo que me van a reprograma el estudio para otro día, veo que los elevadores ya no son seguros y que únicamente funciona uno, ya no sabes si subir o no”, expresó la señora Silvia, una de las afectadas.

La vocera del grupo de menores con diagnóstico de cáncer, Cora de Jesús Rodríguez expuso que además de que el tomógrafo no funciona desde hace varios días, las tomas de oxígeno también están suspendidas dentro de la Torre Pediátrica.

“El tema no es de ahorita, tenemos bastante tiempo señalando estas situaciones, en el caso de las tomas de oxígeno ya lo hemos reportado con el director pero no se ha dado solución, también tenemos problemas con los climas en el área de oncología, son cosas básicas para que nuestros niños estén bien, si un niño no cuenta con oxígeno puede ser muy riesgoso”, expresó.

Lee más: Cáncer de mama: preparan actividades en Veracruz previo al mes rosa

El personal médico también ha solicitado que se hagan trabajos de mantenimiento en los sanitarios y lavabos del área de medicina interna porque algunos están a punto de caerse.