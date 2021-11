Han subido el frijol, aceite, carne, atún, arroz, pastas, agua, galletas...

El frijol, arroz, pasta para sopa, aceite, manteca, carne de res, cerdo y pollo, así como el atún, muestran incrementos que van del 30 por ciento hasta el 77.17 por ciento de acuerdo con los datos proporcionados por la Profeco y Sedeco de la Ciudad de México que destaca que éstos son de octubre de 2020 a noviembre de 2021, los que coinciden y en muchas ocasiones sobrepasan a los que adquieren las amas de casa, pues se debe tener en cuenta que los precios en las tienditas de las esquinas suben.

Otro de los incrementos que ha golpeado la economía de las familias es el de la tortilla que de 12 pesos el kilo pasó a 16 y 17 pesos, así como el pan de caja que costaba 24 pesos y ahora vale 34 y 40 pesos de acuerdo a la variedad; el pan tostado que valía 18 pesos subió a 24 pesos, los paquetes de galletas Marías que valían 8 pesos, ahora valen 13 pesos, y de acuerdo a la variedad los precios de las galletas van hasta los 25 pesos, lo mismo que los pastelitos procesados que costaban 12 pesos y ahora valen 17.

Tampoco se menciona que debido al incremento del aceite comestible, el kilo de manteca de cerdo que costaba en enero de este año 24 pesos el kilo subió a 46 pesos, además de que se registra desabasto.

El garrafón de agua de 20 litros es otro de los artículos de primera necesidad que no ha dejado de subir, ya que durante este año registró como mínimo tres incrementos de un peso cada uno para pasar de 34 pesos a 38.

Si subieron los aceites, subió también la mayonesa, cuyo frasco valía 30 pesos y ahora vale 42 pesos, asimismo los aderezos para ensaladas muestran un incremento de entre 30 y 40 , los aceites gourmet como el de arroz y el de oliva también incrementaron, asimismo los saborizantes para sopas muestran un incremento de 30 por ciento, ya que las cajitas con diez cubos valían 12 pesos y ahora cuestan entre 15 y 17 pesos de acuerdo a las marcas y variedades. Los quesos son otro de los sectores que no se han quedado atrás en la carrera alcista, pues de 86 pesos que costaba el kilo de queso fresco a inicios de este año ha mostrado incrementos de uno o dos pesos por ocasión para colocarse en 96 y cien pesos el kilo, de acuerdo a la variedad. Asimismo la mantequilla, pues la barrita de 90 gramos que valía 10 pesos en enero de este año, ahora cuesta 17 pesos.

COMPARATIVO DE PRECIOS

En octubre de 2018 el aceite 1-2-3 costaba 26.20 pesos, mientras que en noviembre de 2021 cuesta 42. 07, lo que representa un incremento de 60.57 por ciento.

El atún Dolores de 140 gramos valía entonces 14.60, ahora se puede adquirir en 18.90, o sea 29. 45 más caro. El azúcar valía 17.77 el kilo, en este mes vale 19.38, 9.06 por ciento más arriba.

El bolillo que valía 1. 59, ahora cuesta 2 pesos, o sea tuvo un incremento de 25.79 por ciento. El café soluble Nescafé de 95 gramos costaba 29.66, ahora vale 46 pesos, lo que representa un incremento de 44.98 por ciento. El kilo de huevo blanco costaba 26.34, ahora vale 35 pesos, o sea 32.88 más caro. La pasta para sopa La moderna de 200 gramos valía 4.93, ahora se le puede adquirir por 8 pesos; registra 62.27 de incremento.

El kilo de bistec de res costaba 140 pesos, ahora vale 180; muestra un incremento de 28.57 por ciento. El kilo de pollo entero valía 39 pesos, ahora cuesta 65, o sea 66.67 de incremento. El kilo de carne de cerdo que se podía adquirir en 87.07, ahora cuesta 123 pesos, representa un incremento de 41.27. El kilo de arroz Verde Valle costaba 19.49, ahora vale 34.53, que equivale a 77.17 por ciento de aumento.

El kilo de frijol negro a granel que valía 22.40, ahora cuesta 39 pesos, muestra un incremento de 74.11 por ciento. El medio kilo de lenteja Verde Valle que se conseguía en 20.14 pesos, ahora cuesta 29.32, con un incremento de 45.58 por ciento de aumento.

La leche pasteurizada Lala de un litro que costaba 16.13 pesos, hoy vale 24 pesos, o sea muestra un incremento de 48.79 por ciento.

PANORAMA EN VERACRUZ

En el puerto de Veracruz tan solo en el último mes productos como el tomate, el huevo y el queso subieron de precios de 15 a 20 pesos más, distanciándose del golpeado bolsillo de la ciudadanía.

Según comerciantes de la zona de mercados, los precios de algunos productos están por las nubes, por lo que comer tomate, huevo y chile se ha convertido en todo un lujo.

Patricia Rodríguez, propietaria de un local en Veracruz, destaca que todavía el mes pasado el precio del tomate oscilaba entre los 15 a 17 pesos y en los últimos días se elevó de 32 a 37 pesos.

El chile jalapeño había registrado un incremento colocándose en los 25 pesos el kilo y hace unos días subió a 41 pesos, casi un 35 por ciento más.

La calabacita, que es un producto muy económico y accesible para la población también se incrementó de 8 a 13 pesos al igual que la lechuga que llegó a los 18 pesos cuando se ofrecía en 13 pesos al precio público.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“El tomate está carísimo, la gente se enoja porque llega al puesto y pregunta pero realmente nosotros también lo estamos comprando muy caro, ni ganas dan de invertir pero es un producto básico, todo lleva tomate, para la salsa, para las picadas, los guisos, el jalapeño ni hablar apenas había subido y ya lo encuentras en más de 40 pesos, todo está por los cielos y no sabemos cómo se ponga para diciembre”, indica.

En tanto los quesos también incrementaron sus costos en los mercados y tienditas de la esquina porque hace dos semanas se podía encontrar el kilo en los 45 a 50 pesos y ahora se elevó a 60 y 70 pesos.

“Hay productos que ya es un lujo, antes comer carne era un lujo y nos conformábamos con unos huevos en salsa y frijoles, pero ahora serán puros frijoles porque ni para el tomate y el huevo alcanza”, manifiesta la señora Martha Elena González.

El incremento en los precios de los productos genera mucha preocupación entre la ciudadanía debido a la cercanía de las fiestas de nochebuena y fin de año debido a que ya se viene arrastrando una crisis económica por los recortes laborales tras la pandemia del Covid-19.

Con información de Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

INFLACIÓN AFECTARÁ EL BOLSILLO DEL CONSUMIDOR: CANACO

VERACRUZ, Ver.- Luego de que la inflación se ubicó en 7.05% en la primera quincena de noviembre, considerada por analistas financieros como la más alta en últimos 20 años en nuestro país, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Veracruz, José Antonio Mendoza García, advierte que afectará al consumo, al bolsillo del consumidor y al empresariado en general.

El entrevistado atribuye a las decisiones y cambio de leyes que ha venido realizando el actual sexenio, situación que a su parecer ha venido castigando cada vez más al sector empresarial.

Manifiesta su preocupación pues se avecina el último mes de año, donde se espera que haya mayor repunte económico por la entrega de aguinaldos y mayor consumo por los regalos de Navidad.

“En diciembre que es cuando hay más consumo y cuando estamos empezando el repunte económico se ve esta situación”, indica.

Destaca los esfuerzos que están realizando el sector comercial y empresarial por mantener los precios, porque a su parecer la economía nacional está por los suelos.

“No hay dinero, no hay circulante, la gente se queja constantemente y no alcanza el dinero. Entonces hay que tomar las medidas necesarias. No se puede subir de un momento a otro porque la inflación se va a desbordar”, comenta.

Sin embargo lo cierto es que buscarán reunirse con diputados federales para analizar la situación que prevalece en el país.

“Estamos contemplado, la cúpula empresarial y los diferentes organismos empresariales estamos revisando esta situación y estamos buscando levantar la voz, porque desde luego está siendo afectada la iniciativa privada que cada vez está más acorralada, presionada por la decisiones que toma el gobierno federal”.

“Vamos a tener pláticas muy pronto con diputados federales para ver qué está pasando, hacia dónde vamos, hacia dónde nos están llevando”.

Finalmente Mendoza García reitera la preocupación que existe en el sector empresarial por el rumbo que está tomando la economía.

Con información de Danytza Flores | Diario de Xalapa