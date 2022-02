Hay al menos un déficit de 7 mil 800 viviendas en Córdoba

Córdoba, Ver.- Se registra en Córdoba un déficit de viviendas para 7 mil 800 familias que han solicitado un predio para habitar, así lo dijo Jorge Avendaño López, presidente de la organización social de Gestión de Viviendas del Estado de Veracruz.

La cifra antes dada es preocupante pues no ha existido interés por brindar un apoyo a este sector; se han detectado invasiones en la reserva de Agustín Millán misma que se presume está destinada para establecer oficinas gubernamentales permitiendo la incursión.

"No se hizo nada al respecto y en ese sentido sigue aumentado el cinturón de miseria, hemos pedido a Patrimonio del Estado adquirir una nueva reserva territorial sin que exista un fondo legal pues no se ha adquirido esta reserva".

Cuestionado sobre la existencia de terrenos donde pueda darse este crecimiento dijo existen, pero no han sido escuchados como organización, no obstante mediante manifestaciones han logrado la compra de 2 hectáreas y media donde ahora está la colonia tercera etapa y Valle Dorado; a la fecha no se ha hecho nada.

Dijo que ante las autoridades municipales solicitaron 16 obras siendo su mayoría guarniciones y banquetas, puentes, electrificación, drenaje y agua potable, “tenemos la esperanza, sobre todo porque el alcalde dijo iba a velar por el interés de los cordobeses, tenemos bastante tiempo solicitando estás obra, en la administración anterior se logró una obra”.

