Hay encarecimiento; hasta 90 pesos el cono de huevo

En Xalapa como en otras ciudades del país, el cono de huevo ha alcanzado los 90 pesos, además de que en algunos centros comerciales o tiendas de conveniencia el producto se agotó.

En un recorrido se pudo constatar que el precio varía según el tipo de establecimiento. Éste puede ir desde los 28 pesos el medio cono o 56 el completo y puede llegar a los 90 pesos, la pieza en tres pesos y la caja en 960 pesos.

En una tienda de conveniencia se informó que desde el pasado martes el huevo se agotó, lo mismo ocurre en algunos centros comerciales.

Según las empleadas se espera que a la brevedad se empiece a surtir el producto y el precio podría también incrementar ante la alta demanda.

Esa situación ha generado molestias de la población, quien considera que se está aprovechando la contingencia por el Covid-19 para incrementar el costo de productos básicos.

TORTILLA, SIN CAMBIOS

Aunque se dijo que la tortilla también subiría de precio, en el caso de Xalapa éste se conserva. También varía según el lugar donde se adquiera y se puede encontrar desde los 10 y hasta los 15 pesos el kilogramo.

De acuerdo con Beatriz Vázquez, de la tortillería Mor-Vaz, aunque sí hubo un incremento éste se dio en enero, pues a finales de año muchos de sus insumos incrementan, lo que no es nuevo.

Nosotros desde hace más de un año la tenemos en el mismo costo que es 12 pesos. También vendemos masa, esa me la traen y tiene un año que tampoco le han aumentado, su precio es de 8 pesos el kilo.

Consideró que en este momento no hay razón para incrementar los precios, aunque las ventas han bajado desde la semana pasada porque la gente no sale de su casa. Si bien cuentan con servicio a tiendas también, éste no ha incrementado y también va a la baja.

De seguir esa situación, dice, podrían incluso cerrar la tortillería y los cuatro trabajadores tendrían que irse a casa sin goce de sueldo. “Al no haber venta no hay cómo ingrese dinero al negocio, me imagino que también no hay cómo solventar los pagos, es un negocio pequeño que va al día”, añadió.