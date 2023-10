Hay que dejar de creer en políticos que se creen todopoderosos: Arzobispo de Xalapa

Xalapa, Ver.-Con un mensaje enérgico el arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, pide a los feligreses dejar de seguir a dioses de moda como el poder, el dinero, la corrupción, los placeres, las drogas, el alcohol o los políticos que se creen todopoderosos y afirman tener la verdad absoluta.

Desde la Catedral Metropolitana de Xalapa, ante decenas de feligreses que se reunieron para participar en la Eucaristía dominical, el arzobispo manifiesta que México y Veracruz necesita buenos cristianos y buenos ciudadanos, personas que sean sensibles ante las diferentes problemáticas que se presentan constantemente.

Te puede interesar: Llega a la Catedral de Xalapa la primera peregrinación en honor a San Rafael Guízar

“Se requieren hombres y mujeres sensibles que luchan por la verdad y no por la mentira, por la paz y no por la guerra, por una patria para todos, no una patria ensangrentada, debemos tener presente que nuestra fe tiene influencia social, política, económica y en todos los sectores”, expone.

¿Por qué el católico dice que no se debe confiar en políticos?

Refiere que ningún emperador, político, gobernante y nadie que sea representante de algún partido político puede decir que es Dios o que tienen la verdad absoluta, “que nadie te haga creer que es todopoderoso, que tienen la última palabra, que son salvadores, son construcciones de los César, que van y vienen”.

Local No es sano enfocarse solo en temas partidistas: Arquidiócesis de Xalapa

Al referirse a la frase “Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, el arzobispo manifiesta que estas palabras no se pueden utilizar de manera errónea.

¡Suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube! Conoce más sobre distintos reportajes

“No podemos pensar que nuestra fe va por un lado y nuestras responsabilidades sociales van por otro lado, todos sabemos que nuestro actuar se refleja en otros, nuestras vidas están regidas por la misericordia de Dios, nadie puede acabar con la vocación que cada persona tiene”, expresa.

Te puede interesar: Así se vivió la feria en el Seminario Mayor en Xalapa [Video]

Manifiesta que actualmente se pretende que las personas sigan a dioses de moda que nada de bien pueden ofrecer o que debilitan el alma de quienes les obedecen.

“Sabemos que sólo hay un Dios verdadero y están otros dioses de moda que nos creamos, se trata del poder, el dinero, la corrupción, los placeres, las drogas, el alcohol, el mundo quiere que adoremos a pequeños ídolos de muerte y es cuando debemos descubrir la presencia de Dios y del espíritu Santo, ante la fe de Dios nace la necesidad real del acercamiento con la Iglesia, no podemos estar esclavizados en ídolos que nos producen dolor y sufrimiento”, agrega.

Durante la celebración eucarística el arzobispo bendijo a personas, imágenes y menores creyentes de San Rafael Guízar y Valencia, quienes acudieron a la Catedral en el marco de la celebración del santo.