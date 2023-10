Arzobispo de Xalapa llama a orar la paz del mundo

Xalapa, Ver.-El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, pidie orar por las familias misioneras y por la paz del mundo especialmente en Israel y Palestina.

“La intención de este mes, para que nuestras familias retomen, valoren que son misioneras, porque todo lo que realizan es misión, misión de formación, educación amor, servicios, de vida y generación de vida. Que nuestras familias agradezcan al señor y se vean motivadas a continuar siento misioneras”, dijo.

Agrega que la misión de las familias nadie la puede detener porque realiza acciones en favor de otros especialmente en los niños, jóvenes y ancianos.

¿Qué opina el arzobispo de la guerra en Israel?

El prelado, al inicio de la eucaristía de este domingo también pidió por la paz del mundo y especialmente en Israel y Palestina.

“También oramos de manera muy especial por la paz en México, la paz del mundo, hoy junto con el Papa Francisco colocamos en el altar nuestra oración especial por Israel, Palestina, Ucrania y otras partes del mundo”.

Además, dijo que este mes que es del Rosario, es una buena ocasión para pedir que todas las familias con María aprendan a orar y meditar sobre los misterios de la vida de Cristo a través de él.

Ya en su homilía llama a multiplicar los dones de Dios, “si todos los seres humanos en vez de acaparar, pelearnos y luchar, con los dones que Dios nos da, nos ocupáramos simplemente de multiplicarlos para poder compartirlos entonces damos frutos”.

Exhorta a pedir a Dios dar frutos como mamá, papá, hijo, hija sacerdote y cristianos, y así cultivar lo noble y hermoso que él regala.

“Hay tanto bueno que Dios nos da, que podemos convertirlo en frutos necesarios para todo México, fruto de paz, de trabajo serio, honrado, honesto, fruto de generosidad, de sensibilidad para los más pobres, los que no tienen, de verdad, no a la mentira, fruto de sinceridad y no de corrupción”, añade.