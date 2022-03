Se mantendrá vigilancia en consejos municipales del OPLE tras elecciones: SSP

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, da a conocer que continuarán custodiando los Consejos Municipales del Organismo Público Local Electoral (OPLE), donde se encuentran la paquetería electoral, hasta que el órgano les indique que ya no es necesario.

En entrevista, reitera que no hubo incidentes en el desarrollo de las elecciones extraordinarias de este domingo en Amatitlán, Tlacotepec de Mejía, Jesús Carranza y Chiconamel.

“No tuvimos la necesidad de nosotros intervenir en nada, no tuvimos quejas, felicitar a los partidos políticos y la ciudadanía por este comportamiento ejemplar que tuvieron en Veracruz (…) de repente hay malos entendidos, pero no hubo ningún reporte que pudiera empañar esta fiesta democrática”, dijo sobre que presuntamente Tránsito del estado estaba deteniendo las camionetas de transporte público rural en Jesús Carranza, lo que estaba generando en la ciudadanía incertidumbre.

Tras salir del módulo de licencias en el centro de Xalapa al que acudió a realizar su trámite, consideró que no haría falta reforzar la vigilancia en las sedes de los órganos desconcentrados, sobre todo en Jesús Carranza donde en los pasados comicios incendiaron boletas y material electoral.

"Fue en las elecciones pasadas, pero ahorita yo no creo necesario, ni creo que vaya a haber algún acto de esa magnitud, la gente estuvo contenta, me reportan que la gente votó contenta, los partidos no han hecho algún posicionamiento, entonces siento que va todo tranquilo y si necesitamos más gente, la vamos a meter".

Reitera que la dependencia a su cargo no recibió ninguna queja, ni tuvo que intervenir en algún incidente durante la jornada comicial por lo que se vivió una jornada electoral civilizada.