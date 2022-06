Trabajadores de Salud en la zozobra ante incorporación al IMSS-BIENESTAR

Tras dar a conocer que los trabajadores del sector salud realizan su labor con varias carencias, el Secretario General de la Sección 70 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Jesús Galicia Reyes indicó que se mantienen en zozobra ante la falta de una reunión que permita establecer acuerdos para la incorporación de la dependencia al IMSS-BIENESTAR.

En conferencia de prensa manifestó que la sección que representa tiene mil 300 trabajadores afiliados, los cuales han dado a conocer la falta de equipo de protección, acoso o amenazas en su contra.

Afirmó que no se han establecido acuerdos con la dependencia, ya que con el exsecretario Roberto Ramos Alor fue imposible una reunión y actualmente están a la espera de una respuesta a la solicitud que le hicieron llegar al titular de la Secretaría de Salud, Gerardo Díaz Morales.

"Vamos a ver si este Secretario nos va a atender y se logra lo que no se pudo con el anterior. No se pudo hablar con él (Ramos Alor), hubo evasivas, hubo negación y lo que necesitamos es platicar con el nuevo Secretario para poder establecer acuerdos porque finalmente la afectada es la población, con el anterior Secretario no había diálogo, con el nuevo Secretario ya pedimos la audiencia, esperamos tener respuesta, que su presencia sea positiva", comentó.

Consideró oportuno que se establezcan acuerdos para la incorporación de la dependencia al programa federal, pero sobre todo que exista una garantía para los derechos de los trabajadores.

"Estamos en la zozobra porque no hay algo bien definido que señale que los derechos de los trabajadores están a salvo. Vamos a pedir a la dirigencia nacional que venga a dialogar con las autoridades estatales para garantizar que los derechos de los compañeros estarán a salvo, ahorita no podemos garantizar que se van a respetar los derechos de cada uno de los trabajadores", expuso.

Refirió que no han sido convocados para establecer los acuerdos que se tomarán para llevar a cabo la federalizacion de los trabajadores.

Afirmó no tener inconveniente en que los trabajadores sean incorporados al sistema federal | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

"En la Secretaría de Salud tenemos muchos problemas con las condiciones generales de trabajo, el ataque directo a los trabajadores, el acoso, las amenazas y la verdad es que estamos ansiosos con el documento que enviamos a la representación nacional para que bajen los representantes y poder entablar las pláticas y esto se pueda atender", dijo.

Mencionó que la falta de equipo de protección, sobre todo para el personal de atención a pacientes con Covid-19, es una de las situaciones que más se presenta en los espacios de salud.

"No hemos tenido el surtimiento para la protección de todas las áreas, no solamente en una, no contamos con el equipo de protección para que los trabajadores puedan realizar sus actividades como debe ser", expresó.

Señalan que la falta de equipo de protección para el personal de atención a pacientes con Covid-19, es de las situaciones que más se presenta en espacios de salud | Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Al respecto, manifestó que de la sección que representa diez trabajadores del área de Vectores fallecieron a causa del Coronavirus.

Afirmó no tener inconveniente en que los trabajadores sean incorporados al sistema federal; sin embargo, se requiere que existan las garantías necesarias para todos los colaboradores en las áreas de la dependencia.

"Todos los problemas que se han tenido en la Secretaría, ahora con el hackeo a la plataforma ha provocado un retraso en varias acciones, entre ellas la falta de basificacion para los trabajadores que a pesar de tener tres años laborando no obtienen este beneficio, ellos están perdiendo 800 pesos cada quincena, ya se les debe una amplia cantidad, pero no se tiene la intención de regular", comentó.