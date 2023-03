¿Qué dijo Adán Augusto López sobre el incendio del albergue en Chihuahua?

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández dio a conocer que, ante los reportes de saturación en la estación del Instituto Nacional de Migración ubicada en Acayucan, este espacio será revisado.

En entrevista, durante su visita a Coatzacoalcos, fue cuestionado sobre el tema, luego de que 38 migrantes perdieran la vida durante un incendio en un albergue de Ciudad Juárez, Chihuahua. Al respecto comentó: “Habrá que revisar la situación”.

¿Qué dijo Adán Augusto López Hernández sobre el incendio ocurrido en un albergue de Ciudad Juárez?

Sobre los hechos registrados en Chihuahua indicó que ya se están realizando las investigaciones, a fin de deslindar responsabilidades por la muerte de los migrantes.

“Hay un trabajo conjunto del gobierno federal, participa el IMSS, el ISSSTE; como instancia atendiendo de manera directa está el Instituto Nacional de Migración, la Coordinación de Protección Civil, en las investigaciones la Fiscalía General de la República”, expresó.

Manifestó que el gobierno federal está enfocado en brindar atención prioritaria a quienes permanecen hospitalizados y “haciendo todo para que se recuperen”.

Puntualizó que la autoridad jurisdiccional, es decir, la Fiscalía General de la República será la responsable de dar a conocer los avances de las investigaciones.

En ese tenor, comentó que en el tema migratorio el programa Sembrando Vida ha brindado resultados en El Salvador y Guatemala.

“El presidente no hizo convenios, el gobierno federal apoya la implementación del programa Sembrando Vida en El Salvador básicamente y Guatemala”, dijo.

A pregunta expresa sobre si lo ocurrido en Ciudad Juárez afectaría su aspiración presidencial manifestó: "Yo no he manifestado ninguna aspiración, eso es distinto manifestar a una aspiración. Yo respondo por mis por mis dichos, Veracruz mucho ánimo, no puedo hablar sobre asuntos electores o de partido".

¿Cuál fue el motivo de su visita a Coatzacoalcos?

El Secretario de Gobernación estuvo este miércoles en Coatzacoalcos en la colocación de la primera piedra de la Terminal Química Puerto México, la cual representa una inversión de 8 mil millones de pesos para el sur de Veracruz y la creación de 2 mil empleos.

Adán Augusto López visitó Coatzacoalcos para la colocación de la primera piedra de la Terminal Química Puerto México | Foto ilustrativa: Mario Jasso | Cuartoscuro

“Yo creo que es muy importante por el monto de la inversión porque se trata de una inversión conjunta, extranjera y mexicana, pero es una muestra más de la confianza de la iniciativa privada en la integración total del proyecto del Transístmico”, expuso al respecto.

"Traemos chofer de lujo"

El Secretario de Gobernación llegó esta mañana al aeropuerto de Canticas, acompañado del diputado federal originario de Minatitlán, Sergio Gutiérrez Luna, y su compañero legislador, Mario Rafael Llergo Latournerie.

El equipo del diputado federal hizo público un video en el Gutiérrez Luna maneja una camioneta y como copiloto va el Secretario de Gobernación.

En el video el legislador señala que están en Coatzacoalcos y van con rumbo a la inauguración de la construcción de una nueva planta del corporativo Braskem Idesa Adviario y le pide a López Hernández que envíe un mensaje a los veracruzanos.

“Un saludo a Veracruz, a Coatzacoalcos, a Minatitlán, la tierra que vio nacer a mi hermano a Sergio Gutiérrez Luna, traemos chofer de lujo, saludos a todos”, expuso el funcionario federal.

Al finalizar el video, el legislador menciona: “Vamos a llegar con seguridad”.