¡Terror contra migrantes! Violencia y abusos no se denuncian

Las agresiones y violencia en contra de las personas migrantes se han recrudecido en los últimos años. Y es que, a las dificultades propias del camino y el abandono de los “polleros” se suman casos de asaltos, agresiones físicas, amenazas e incluso abuso sexual.

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 8 de marzo en Tembladeras, zona localizada en inmediaciones del río Tancochapa, frontera natural entre Veracruz y Tabasco.

En ese lugar, 20 migrantes al caminar en las vías del tren, un grupo de 7 hombres con machetes y armas largas, los sometieron para robarles, además cometieron abuso sexual en contra de tres mujeres; entre ellas una menor de edad. Esa madrugada dos extranjeros presuntamente fueron secuestrados y hasta el momento se desconoce el paradero de ambos.

De acuerdo con Germán Guillermo Ramírez Garduza, encargado de la Casa del Migrante Santa Faustina Kowalska, A.C., localizada en la colonia Las Dunas del municipio de Coatzacoalcos, este tipo de agresiones no se reportan, pues por temor a perder la vida, no dicen nada, ya que desean continuar su paso o tener apoyo para quedarse en territorio mexicano.

Migrantes se quedan en casa de interés social | Foto: Cortesía Guillermo Ramírez

¿Cómo es el viaje de los migrantes a través de Veracruz?

El estado de Veracruz ha sido por muchos años paso de migrantes provenientes de Centroamérica y Sudamérica, incluso del continente africano que tratan de llegar a Estados Unidos en busca del llamado “Sueño Americano”. Sin embargo, pocos logran cruzar esa frontera tan anhelada debido a que suelen ser abandonados por los llamados “polleros” o son detectados por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Algunos viajan solos y sin guía, algo muy peligroso, pues se exponen a ser asaltados, lastimados, amenazados, además de sufrir abusos sexuales que presuntamente cometen grupos criminales y secuestros. Las zonas donde se han reportado este tipo de casos son: Francisco Rueda, Tabasco, Las Choapas y Coatzacoalcos.

En entrevista para Diario de Xalapa, el también licenciado en Pedagogía relató lo que viven los migrantes: “Nuestros hermanos sufren extorsión de alguna manera u otra. Algunos taxis les cobran hasta 500 pesos en distancias cortas. No es que carguen mucho dinero, pero van ahorrando o les manda su familia que está en EU. Aclaro, no todos son así”, comentó.

Uno de los males críticos con las mujeres, es que existe trata de personas, “porque sí lo hay, las contratan, o de cierta forma las hacen trabajar donde no se debe. Prácticamente son carne de cañón. Ahora a los jóvenes muchas veces los contratan, pero no les pagan. Es mucho el abuso el que sufren, pero no todas las personas lo hacen. Hay taxistas que son conscientes; algunos no les cobran, pero otros sí”.

El originario de Acayucan dice que en las vías son aventados del tren por personas que se hacen pasar por migrantes “y solo se suben a ver quién trae dinero, quién tiene gente en EU y si no logran sacarles nada, los avientan”.

Y agregó: “Muchos de los que viajan en los mismos trenes, abusan de las mujeres, es un submundo que si uno lo viera cómo es, hasta miedo da; digna de una película de terror”, comentó.

También dijo que existen secuestros, “eso no se acaba”, y agregó que “desgraciadamente también hay autoridades que abusan de ellos. Hay autoridades que los apoyan y aconsejan, pero desgraciadamente dentro de 100 siempre hay uno que la riega”.

Anteriormente dice en las vías era común ver entre 500 y 800 personas diariamente, y ahora son entre 100 y 200, “porque la mayor parte, lo hacen por otro medios, por la playa, monte, algunos se suben a los autobuses o pagan para viajar en tráileres, por eso ahora son menos en esta zona, sin embargo, también sufren”.

¿Cómo ayuda a viajeros la Casa del Migrante Santa Faustina Kowalska?

El también profesor dijo que la casa está en la colonia las Dunas, calle La Venta # 435; en ese lugar la Asociación Civil tiene 17 años, sin embargo, ayudan desde hace 26. 40 personas brindan ayuda y 15 se encargan de las tareas internas.

“La migración no ha sido la misma desde que la conocimos. Cuando iniciamos hace 26 años; pasaban señores que trataban de llevar un pan a la mesa. Pasaron como cinco años y cambió todo de repente, comenzaron a pasar muchachos”.

Explica que eso fue porque los padres evitaban que sus hijos ingresaran a los grupos de los Maras, “entonces tenían que escapar”, dijo.

Comentó que actualmente pasan señores, menores no acompañados y familias enteras que huyen de sus presidentes que “están haciendo un comunismo dentro de su país, llámese Brasil, República Dominicana, Venezuela y Ecuador. Los de Guatemala y Honduras vienen por razones muy distintas, que son por los Maras”.

Y continuó: “Generalmente recibimos diariamente de entre 100 a 150 personas y lo primero que hacemos es hablar con ellos y se les dice que pasen por México, pero que lo hagan legalmente. Para eso deben ir al Poder Judicial de la Federación de Coatzacoalcos, ahí les tramitan una Visa por razones humanitarias”.

El apoyo que reciben los migrantes en las cuatro casas, es techo, descanso, comida y ropa. “Estamos en casas de interés social. Tenemos una casa propia, hemos gestionado con el gobierno desde hace tiempo, pero no hay resultados. En estas casas que son chicas, metemos hasta 40 personas, obviamente, divimos familias con familias, mujeres con mujeres y hombres con hombres”.

Comentó que son varias personas católicas las que apoyan con arroz, frijoles, sopas, y con la renta de las casas. Dos son prestadas y pagan tres casas “y así es cómo hemos sobrevivido todos estos años”.

¿Cómo ayudar a migrantes?

Germán Guillermo remarca que los objetivos principales de la casa es ayudar para no arriesgar la vida de los migrantes; a las personas que no tienen a donde ir, les buscan un hogar con alguna familia en México y si tienen hijos los invitan a que estudien.

Si la persona no sabe realizar actividades, le enseñan algún oficio, además le brindan pláticas para que no caigan en las drogas y les piden que sean también de ayuda para aquellas personas que lo necesiten.