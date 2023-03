“No quiero sospechar si nos los vienen a dejar”, Ahued sobre indigentes

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil rechazó que el número de personas indigentes haya crecido en la ciudad, aunque dijo que en ocasiones resulta una situación sospechosa que "no sé si nos los vienen a dejar o qué pasa".

En entrevista explicó que a quienes están en esta condición, se les han brindado algunas opciones de apoyo que no siempre aceptan.

"Se les ha contactado a ellos o de repente a algún familiar para ver si gustan incorporarse, lamentablemente no hemos obtenido respuesta. En alguna ocasión uno de los jóvenes tratamos a alguien de los familiares para que pudiéramos conseguirle un empleo y tenerlo en resguardo, pero no hemos tenido esas situaciones".

El presidente municipal expuso que, respetando sus derechos humanos, tienen que respetar sus decisiones, aunque sí han buscado ofrecerles algún espacio donde se encuentren mejor.

"Ojalá podamos incorporarlos para que este tipo de situaciones no se den. Y hemos visto que viene gente que de repente aparece, ya no quiero sospechar si nos lo vienen a dejar o qué está pasando, pero se me hace una situación media rara y por supuesto que nos preocupa mucho y está atento el DIF".

Ahued Bardahuil dijo que en su gobierno se tiene la intención de resolver el problema de indigencia y de salud que enfrentan estas personas.

¿Qué ocurre con los migrantes que llegan a Xalapa?

Asimismo, reconoció que hay algunos migrantes que llegan a la ciudad, lo que no es privativo de la capital del estado, sino que se trata de un fenómeno que sucede en todo el país.

"Siempre cuando piden auxilio, alimentos o algo, tenemos que atenderlos, es un tema humanitario que tenemos que atender", abundó.

Rechazó que sea una problemática que haya crecido en la ciudad como sí sucede en otros espacios donde hay mayor circulación, "pero de todas maneras sabemos que están por acá y se les puede dar una atención humanitaria".