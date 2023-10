¡Austeridad! Altos costos en productos afectan ofrendas de Día de Muertos

Amas de casa ya andan a la caza de ofertas y precios bajos para comprar flores, todo tipo de chiles, jitomate, mole, chocolate, mandarinas, calabazas y plátanos, entre algunos de los productos que requerirán para la colocar en la ofrenda para sus muertos.

Estiman que superarán por mucho los gastos del año anterior, por muy sencilla que sea su altar gastarán más de mil pesos.

BUSCAN OFERTAS PARA COLOCAR OFRENDA

Aunque faltan unos días para la celebración, Doña Virginia Díaz Canseco, ya se dio a la tarea ayer de recorrer, con morral en mano, los puestos de productos de temporada.

Lamenta lo caro que están todos los productos. “Desde flores, calabazas, mandarinas, tomates, chiles para preparar pipián, adobo o mole, están por las nubes”.

La señora Virginia comenta que aunque no recuerda bien cuánto gastó el año pasado en este asunto de colocar su ofrenda, “sin duda que gastaremos más para seguir estas tradiciones que son importantes para nuestras familias. Yo la verdad no podría dejar de colocarla, porque mis difuntos vienen a visitarnos”.

Comenta que aunque faltan unos días ha empezado a buscar ofertas y algunos productos, “porque ya el mero día todo se encarece y mejor me traje unos pesos para gastarlos, pero ya con la certidumbre de que adelanté algo de lo que necesitaré”.

En su hogar, dice que se coloca un altar grande. Procura colocar todos los alimentos que le gustaban a sus padres, a sus abuelos y a otros familiares. No puede faltar un buen mole, que ella misma elabora, pipián, tamales de varios sabores, “pero más de salsa y carne de puerco porque eran sus preferidos”.

Precisa que tan solo comprar la carne de pollo y puerco para estos platillos será ya un buen gasto. Después vienen los chiles secos pasilla, ancho y guajillo, las cebollas, ajos, masa y hojas para los tamales, “no mejor paro porque hasta me espanta que todavía me falta mucho por comprar y ya casi no tengo nada de un billete de a 500 pesos que traje”.

"Haciendo cuentas creo que me gastaré más de mil pesos, lo bueno que al final en la familia nos comemos estos alimentos que les ofrendamos a nuestros difuntos”, añade.

TODO ESTÁ CARO

Doña Maribel García León, quien es de la comunidad Tlaltetela, también andaba preguntando y checando precios para saber dónde comprar en la quincena. “Poco pero ya ando adelantando las compras”.

Cada año las amas de casa invierten una buena cantidad para su ofrenda | Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Cada año invierte una buena cantidad para su ofrenda. “Gastamos poquito de acuerdo a nuestros ingresos. Es un altar austero pero con los platillos que gustaban a mis difuntos”.

Si el año pasado gastó 400 pesos ahora no cree que sean menos de mil, “porque hasta los dulces de pipiana están caros, el papel picado, las veladoras, el incienso, en fin todo lo de temporada está muy caro en estos días”.

La señora Álvara Leal Vázquez es otra ama de casa que es previsora y salió a los comercios a saber cuánto cuesta todo. “Ya gasté 200 pesos y casi no llevo nada”. Ella en su morral cargaba algunas frutas y flores.

Reconoce que no tiene idea de cuánto gastará para colocar su ofrenda pero asegura que este año seguramente se duplicará lo invertido en la del año pasado. “Cada año se pone uno un altar más pequeño y austero. Antes cada familia compraba cajas de pan y muchas frutas y dulces típicos para colocar. Ahora va uno solo colocando un plato de cada cosa para que no falte y nuestros difuntos puedan disfrutar, pero el esfuerzo se hace y yo seguiré con mis tradiciones mexicanas”, explica.

En los siguientes días, cuando su esposo e hijos le den más dinero pues buscará comprar más fruta y pan, además de la pasta de mole, carne para los tamales, “es fin, me falta muchos productos, porque a mí me gusta hacer todo, que mis difuntos coman platillos recién hecho en casa, como era antes”.

"Lo cierto es que este año gastaré más, todo está más caro y por más que camino para buscar precios, pues todos se ponen de acuerdo y tienen costos similares, “así que seguiré buscando ofertas”, concluye.