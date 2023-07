INE debe aplicar la ley por evidentes actos de campaña: Obispo de Veracruz

Veracruz, ver.- El Instituto Nacional Electoral (INE) ya debe aplicar la ley, ante los actos de campaña simulados por parte de algunos aspirantes a un cargo político en el 2024, asevera Carlos Briseño Arch, obispo de la Diócesis de Veracruz.

Dijo que es evidente la colocación de propaganda en espectaculares y la realización de mítines con la ciudadanía.

Te puede interesar: “Seguiré hablando de la candidata del señor X”: Cuitláhuac sobre Xóchitl Gálvez

“Yo creo que las normas están muy claras, que hagan una especie de sondeo dentro de los partidos, pues es una cosa interna, pero que hagan una propaganda abiertamente fuera, pues creo que esto genera un caos, es un desorden que al final de cuentas no es respetar los tiempos", dijo

Y añade que, "ni a las personas ni a los demás grupos, porque todos tienen el mismo derecho y no por querer algunos privilegios puedan hacer algunas cosas y otros que no tienen esos privilegios, no puedan tener acceso a poderse promocionar”, comenta.

Local ¿Presidenta? Colocan a Claudia Sheinbaum como ganadora en proceso interno de Morena





¿Qué pide el Obispo en tema electoral?

A su parecer no se trata de hacer una revisión a la ley sino de aplicarla para acabar de una vez por todas con las simulaciones de campaña, en el marco del proceso interno de los partidos políticos.

"Estamos viendo que se hace como que no se hace, como que se promueve pero no se promueve. Escandalizan los espectaculares tan grandes de algunas personas que están no solamente en las ciudades, hasta en los pueblos más pequeños, y dice uno, ¿todos esos recursos de dónde vienen y qué finalidad tienen? Creo que no es equitativo ese tipo de propaganda, creo que habría que regularla y creo que el INE tendría que poner freno a todo eso”.

Te puede interesar: Se busca alianza, pero es difícil negociar con Morena: Fernández Noroña

De la misma manera hace falta poner orden a las autoridades para no inmiscuirse, pues una cosa es tener simpatía hacia algún aspirante y otra meter el aparato gubernamental para apoyarlo.

"Las autoridades no deberían inmiscuirse. Una cosa es que alguien de la autoridad esté inmiscuido en algún partido político y lo apoye, y otra cosa es que ya se meta y aproveche el aparato del gobierno para hacer propaganda [...], yo no digo nadie, simplemente, no se puede utilizar la estructura del estado, que es lo que vivimos durante muchos años, utilizando la figura del estado para promoverse. Eso no es ético ni es justo ni es nada: es como regresar a esos tiempos", puntualizó.

Briseño Arch fue enfático en no referirse a nadie en lo particular, sino a la generalidad de los políticos.