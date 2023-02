Dieron sus vidas en ingenio La Concepción y aún no reciben pagos

JILOTEPEC, Veracruz.- En el abandono se encuentran las instalaciones del otrora productivo ingenio La Concepción, en el municipio de Jilotepec; mientras extrabajadores sindicalizados siguen a la espera de obtener una audiencia con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, para pedirle que se ejecuten el laudo que ya ganaron.

Tras darse la quiebra de la factoría, en 2010, recuerda Albino Rebolledo Laez, jubilado y ex secretario del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, se murió la actividad económica de esta población y afectó a siete municipios aledaños que tenían un beneficio de esta industria.

¿Cuántos trabajadores demandaron al ingenio La Concepción?

La demanda de los 300 trabajadores sindicalizados ya la ganaron, “ya vinieron notificar al representante de la empresa del embargo, ya solo esperamos el siguiente paso que es hablar con el gobernador para que traigan a Rafael Ros Torres y proceda a pagar, ya sea que se venda la propiedad o el señor tenga el dinero para pagarnos, porque no solo es al obrero al que le deben, incluso a productores y proveedores”.

La maquinaria fue abandonada en el predio | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Don Albino Rebolledo Laez, quien dice ser un hombre afortunado porque tras trabajar 42 años como obrero logró jubilarse, “pero hay otros compañeros que no pudieron y muchos hasta han muerto sin ver solucionado este problema”.

“Imagínese trabajé 42 años y no recibí nada cuando quebró la empresa, tristemente muchos ya se murieron esperando ese pago, la mayoría esperaba ese apoyo, los jóvenes se fueron a buscar trabajo fuera”.

Vender las propiedades del ingenio que ahora están derruidas por el paso del tiempo y el abandono, considera que no será suficiente para pagar todos los adeudos que dejó el señor Rafael Ros. “Para pagarnos a nosotros si alcanzaría, pues nosotros tenemos la posesión del ingenio y de acuerdo a la ley es a los primeros que nos deben pagar, ya después se arreglará con otras gentes, pero a nosotros que nos pague”.

Se tendrá que vender todo el perímetro industrial que incluye viviendas e inmuebles que fueron utilizados como hotel, bodegas, oficinas, sala de asambleas.

¿Qué llevó a la quiebra a La Concepción?

De las razones por las que cerró y quebró el ingenio La Concepción, explica que “nosotros confiamos y no exigimos y eso nos llevó a la quiebra”.

Sin duda que la principal causa fue la mala administración, de todos los involucrados, hubo muchos avisos, pero ya en el año 2009 la situación fue desastrosa.

Ese señor Rafael Ros no tenía ni idea de la industria azucarera y fue el enviado del presidente Carlos Salinas de Gortari para quebrar la factoría.

“Lo tuvieron particulares que por deudas se lo dejaron al gobierno quien después se lo dio a un particular que solo llegó a quebrarlo, porque seguro para eso se lo dieron, porque no paga nunca impuestos y solo vino a saquear, pero nosotros tuvimos responsabilidad porque no previmos eso, confiamos y fue un error”.

Albino Rebolledo Laez logró jubilarse después de 42 años | Foto: Jesús Escamiroza

Tras la quiebra vino la debacle económica regional, “el ingenio le da vida no solo a La Concha, eran siete municipios; Jilotepec, Xalapa, Naolinco, Tepetlán, Alto Lucero, Actopan y Emiliano Zapata, los que se beneficiaban económicamente”.

¿Qué piden exempleados a Cuitláhuac García?

Albino Rebolledo expone que ahora solo falta que el gobernador Cuitláhuac García se comprometa con estos trabajadores, “porque el sindicato ha solicitado audiencia con él y no se las da, necesitamos que se siente y nos escuche, para que después intervenga y haga valer el laudo que ya ganamos”.

Nuestro sindicato nacional ha solicitado audiencia con el gobernador Cuitláhuac García y no se las han dado, pero consideramos que es momento de resolver este asunto y él puede ayudar mucho.

Mostró el documento del sindicato de azucareros donde se les notifica que ya ganaron el laudo y en el que se especifica la cantidad que debe recibir cada uno de los trabajadores que demandaron y que incluye a 300 trabajadores sindicalizados.

Agregó que si el gobierno federal quisiera podría reactivar el ingenio, “claro que se necesita de una fuerte inversión, pero el beneficio sería para muchos municipios y miles de veracruzanos, nosotros quisiéramos que volviera a funcionar porque la región tendría empleos para sus mujeres y hombres jóvenes que ahora tienen que irse para buscar una fuente laboral”, concluyó.