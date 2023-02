Extorsión afecta tanto a empresarios como a docentes y transportistas, alertan

El delito de extorsión sigue presentándose en Veracruz afectando a diversos sectores de la población. Desde el sector empresarial, transportista y de servicios se ha detectado la presencia de este delito cometido, principalmente, vía telefónica.

Ante ello, se destacó la colaboración y trato directo con las autoridades estatales, específicamente con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.

¿Cómo han sido afectadas las empresas?

El presidente de Canaco Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez, indicó que es sabido que sigue existiendo la extorsión, “es un tema que nos preocupa, lo hemos tocado a nivel nacional, estamos buscando la manera de generar una sinergia entre los empresarios y la sociedad civil para poner un alto a este tema que pone en peligro la integridad física de quienes tienen la disposición para generar empleos”.

Expuso que han sufrido extorsión por parte de grupos que se ostentan como parte de los cárteles o como grupos de la región por lo que se ha tenido una plática cercana con la Secretaría de Seguridad Pública, “hay intención del secretario actual, como lo hubo del anterior, para tratar temas de esta naturaleza”.

Manifestó que los giros comerciales y de servicios han sido los más afectados por este delito, pero afortunadamente no ha pasado a mayores.

“Hemos tenido una incidencia que si bien no ha pasado a mayores circunstancias sí tenemos casos en los que se han hecho denuncias al respecto para poder dar con los culpables de ello”, dijo.

Destacó que se tiene comunicación directa con los organismos de seguridad, además de participación ciudadana, de redes vecinales y con la Policía Municipal. “Este no es un tema que afecte a los empresarios, sino a la sociedad en general, por lo que necesitamos el involucramiento de todos para atender el tema".

¿Cómo evitar las extorsiones telefónicas?

Por su parte el presidente de Coparmex Xalapa, Juan Carlos Díaz Morante, mencionó que las extorsiones telefónicas se siguen presentando, pero se trata de actos que se solucionan colgando y reportando el número con las autoridades.

“En el tema de extorsión no tenemos indicios graves en la zona centro y norte, no hemos tenido reportes, pero siguen siendo las extorsiones telefónicas las que se resuelven con un colgar y ya, pero en el aspecto de que hayan sido visitas del crimen organizado no me han reportado algún tema grave”, expresó.

Destacó que las representaciones que tiene la cámara empresarial en Veracruz se han reunido de manera directa con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de poder establecer acciones para detener los diferentes incidentes que se registran.

Comentó que para acciones de seguridad y de acción rápida se cuenta con un chat que permite realizar los reportes de manera inmediata.

“Hemos tenido una buena y sana relación con las autoridades, ellos actúan de manera inmediata cuando reportamos algún hecho, nosotros contamos con comunicación directa que ha permitido una actuación rápida y oportuna”, expresó.

Delito afecta a varios sectores

El Secretario General de la CTM en Xalapa, Carlos Aceves Amezcua, comentó que las extorsiones siguen presentándose en varios sectores de la población.

“Desde luego que las hay, ha habido y generalmente son de manera telefónica, eso está como de moda, consiguen algunos datos personales de cualquier persona”.

Precisó que se trata de un delito que afecta no nada más de los transportistas, sino también a empresarios, maestros, de la sociedad en general y que el modo de operar más común es que te solicitan una cantidad de dinero para que dejen de hacer alguna acción delincuencial. “Te amagan con que van a afectar a tu familia, a tu patrimonio, incluso a tu salud”, expresó.

Puntualizó que a la fecha no se han presentado denuncias por este tipo de delitos; sin embargo, sí es un tema que se ha tocado en varias ocasiones con las autoridades. “Algunos compañeros me han comentado de manera somera, nada difícil afortunadamente”, comentó.

Comentó que se ha reunido con integrantes de Seguridad Pública quienes les ofrecieron pláticas y cursos, los cuales se desarrollarán en los próximos meses.