Abandonado el Cine Buñuel, uno de los recintos más reconocidos en Veracruz

Veracruz, Ver.- En ruinas, lleno de basura, heces fecales y con una protección a punto de caerse se encuentra lo que alguna vez fue el Cine Buñuel que en los años 80 por su diseño era uno de los más bonitos de la ciudad donde la sociedad porteña se daba cita para ver los estrenos de películas.

¿Dónde se ubica el edificio del Cine Buñuel en Veracruz?

Ubicado en la avenida Salvador Díaz Mirón esquina Santos Pérez Abascal, el Cine Buñuel fue uno de los primeros cines que llegaron a la ciudad junto con el Toña La Negra y el Agustín Lara y que no pertenecían a ningún corporativo.

De acuerdo con el historiador veracruzano, Miguel Salvador Rodríguez, el Cine Buñuel contaba con una única sala y era considerado como uno de los más bonitos, pues su diseño hacía que pareciera más un Teatro.

Recuerda que en los años 80 tuvo su mayor auge, toda la sociedad porteña se reunía en ese sitio en familia para ver las películas que se estrenaron.

“Fue una de las salas novedosas de aquella época, todos sus acabados eran en honor al señor Luis Buñuel, más que cine era una especie de teatro con un espacio bastante extenso, de dos plantas, tenía una dulcería, una fuente de sodas”, explica.

Dos décadas después con la llegada de los centros de renta de película y las videocaseteras, la gente dejó de asistir a los cines y varios cerraron sus puertas.

En el caso del Cine Buñuel se mantuvo debido a un cambio de giro, ya que empezaron a proyectar películas para adultos e incluso se convirtió en un sitio de reunión de la comunidad LGBT.

La cartelera del cine se anunciaba en un diario local y todas las películas que se exhibían iban dirigidas a un público adulto y alternativo.

“Se dio el declive de los cines y por allá de los 2000, este cine dejó de exhibir películas familiares y se convirtió en un punto de reunión de adultos, pasaban películas triple equis exclusivamente para adultos, se dice que había encuentros casuales, se escucharon muchas cosas”, expone.

El mantenimiento del espacio se volvió un tema complicado y en el 2014 cerró sus puertas de manera definitiva | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa El extinto Cine Buñuel se ubica a unos cuantos metros de la central de autobuses de ADO | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

¿Cuándo cerró el Cine Buñuel?

El mantenimiento del espacio se volvió un tema complicado y en el 2014 cerró sus puertas de manera definitiva.

En las afueras del cine se llegaron a colocar algunos avisos de que el sitio sería remodelado, pero nunca hubo tal proyecto y el lugar se quedó en abandono.

“En el 2014 cerró definitivamente y se convirtió en nido de malvivientes, yo he pasado y he visto gente que pernocta ahí, ojalá los empresarios dueños del inmueble, que no se quienes sean, se animaran a construir algo en esa zona para reactivar la avenida Díaz Mirón, vemos que hace poco se estableció una plaza comercial y eso da vida a la zona”, refiere.

Gente del fraccionamiento Moderno, que es la colonia donde se ubica el cine, comenta que durante los primeros meses que se cerró el inmueble se dio el saqueo por parte de personas externas.

En las afueras del cine se llegaron a colocar algunos avisos de que el sitio sería remodelado, pero nunca hubo tal proyecto | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

“No recuerdo hace cuanto cerró sus puertas pero ya tiene muchos años, ahorita veo que hay una reja toda oxidada pero un tiempo estuvo expuesto el lugar y mucha gente se refugiaba aquí, como está frente a la Alameda Díaz Mirón, gente en condición de calle se queda a dormir ahí”, comenta uno de los vecinos de la zona.

El extinto Cine Buñuel se ubica a unos cuantos metros de la central de autobuses de ADO y a una cuadra de las instalaciones de la Cruz Roja delegación Veracruz, establecimientos que día y noche registran movimiento de personas.