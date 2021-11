Inminente, la cuarta ola de Covid, ¿pero sabes qué hacer?

Una cuarta ola de contagios de Covid-19 sería inminente en Veracruz y el resto del país, esto de acuerdo con lo declarado por el presidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, Alejandro Quintín Barrat.

Sin embargo, el especialista dice que resulta difícil pronosticar si ésta será igual de grave que en otros países del mundo, ya que se debe de considerar el índice de cobertura de la vacunación anticovid y la inmunidad que pudo generar entre la población los contagios del virus durante la última ola.

El especialista detalla que en otros países donde la tasa de vacunación es alta, se han presentado más de tres olas de contagio de covid, pero se trata en la mayoría de los casos de cuadros de bajo riesgo que son tratables en casa.

No obstante, en aquellos países con una menor tasa de vacunación Covid se registra una alta incidencia de casos graves y fallecimientos.

“Ha sido como muy marcado los países que han tenido una alta tasa de vacunación que si tienen muchos casos pero pocas muertes, y aquellas personas que han tenido poca vacunación tienen muchos casos y además muchos casos graves y muchas muertes”, declara.

El especialista veracruzano dice que en México la tercera ola se vivió de manera agresiva, incluso peor que los dos primeros picos de contagios, por lo que pudo generarse inmunidad en muchos pacientes que enfrentaron al enfermedad.

En México va ser muy difícil establecer cómo nos va ir porque nuestra vacunación total, es decir, de pacientes que tenían esquemas completos es muy baja, es menor al 50 por ciento; sin embargo, la tercera ola que tuvimos fue muy importante y es posible que tengamos cierta inmunidad causada por esas infecciones que tuvimos en agosto-septiembre y que esto sumado a la vacunación nos pudiera dar cierta protección.

En cualquiera de los casos, Alejandro Quintín Barrat señala que es necesario que no se baje la guardia, ya que la pandemia de Covid-19 no ha dado tregua y se mantiene activa no solo en México, sino en el resto del mundo.

Del mismo modo, señala que la pandemia de coronavirus ha sido difícil de predecir para los especialistas de la salud, ya que las diversas variantes han causado que las estrategias se tengan que modificar y reforzar en algunos casos.

Incluso no descarta que en el transcurso de una cuarta ola pueda presentarse una variante más agresiva, como ya ocurrió.

“Este virus se ha comportado de manera muy errática, muy distinta a lo que hemos visto en otras epidemias y cada vez tenemos más variantes, en esta ocasión ya tenemos una variante de la variante Delta que parece ser más contagiosa y agresiva, entonces las posibilidades de que esta pandemia empiece a repuntar si está presente”.

Por lo anterior, el presidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz indica que es necesario no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas para evitar los contagios de Covid-19 entre la población.

Señaló que será primordial que durante las fiestas decembrinas se evite un aumento de la movilidad, como ocurrió el año pasado y que fue la causante de una segunda ola de contagios a inicios del 2021.

Si bien recuerda que la aplicación de las vacunas permite reducir el riesgo al covid, subraya que esto debe ser considerado para las reuniones familiares, siempre y cuando se tengan completos los esquemas de vacunación.

“Hay mucha gente que cree que esto ya terminó, hemos escuchado quienes dicen que 'cuando fue la pandemia', pero la pandemia todavía sigue, por eso es importante que hagamos hincapié en que hay que seguirse protegiendo, evitar los eventos multitudinarias, fiestas o macrofiestas que incluso están haciendo algunos gobiernos”.

Quintín Barrat enfatiza que es importante que se mantengan otras medidas relacionadas con la protección del ambiente en el que se desarrollan actividades, que son el uso de los cubrebocas, de purificadores y filtros de ozono.

Por otra parte, también menciona que otra de las situaciones que deben de considerarse es que la fecha coincide con el aumento en los casos de influenza, por lo que en la medida en que los ciudadanos reciban su vacuna podrán prevenir que se vivan dos pandemias.

Del mismo modo, apunta que en la medida en la que se evite el repunte en la influenza, habrá mejor oportunidad para que los padecimientos sean tratados correctamente y no exista confusión entre una y otra enfermedad.

POBLACIÓN DEBE SER RESPONSABLE

Ante el panorama europeo y la previsible cuarta ola de contagios de Covid-19 en México es fundamental actuar con responsabilidad, vacunarse, atender las medidas de control ya conocidas y fortalecer el sistema inmunológico, indica el especialista en Salud Pública, Arturo Villarreal Ancona.

El experto advierte también la necesidad de frenar la automedicación y el abuso de antibióticos, pues se genera resistencia a los antimicrobianos.

"Si un paciente con Covid-19 requiere hospitalización puede desarrollar infecciones bacterianas que sería más difícil tratar, con el consecuente aumento de fallecimientos relacionados con Covid", expresó en entrevista telefónica.

Enfatiza que de no asumir compromisos personales y desde la misma familia, los contagios se pueden incrementar considerablemente, pues es el comportamiento que el virus ha tenido para el periodo invernal, donde además hay distintas fiestas que conllevan aglomeraciones.

Opina que el pasado debe ser útil para actuar en el presente con los cuidados debidos y, asegura, sí es posible que una cuarta ola, con el compromiso de toda la ciudadanía, no sea tan fuerte como sucede en otros países como Alemania o Austria.

Llama a no caer en pánico, pues recuerda que en nada ayudan los temores, por el contrario, convoca a la población no vacunada a atender la invitación de la Secretaría de Salud de Veracruz.

Además de lo mencionado, exhorta a que cada persona asuma que el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y el evitar lugares muy concurridos son puntos cruciales para frenar las transmisiones. Con respecto al sistema inmunológico, indica que se debe procurar una alimentación saludable, hacer ejercicio, dormir bien y realizar actividades placenteras, como leer, escuchar música, bailar y establecer comunicación con los demás. Puntualiza que el cuidado de la salud mental no es algo que se deba tomar a la ligera: “Si hay tristeza recurrente, desánimo o desesperanza, hay que solicitar ayuda”.

"CUARTA OLA PODRÍA ADELANTARSE"

La cuarta ola de contagios de Covid-19 es inevitable y con el aumento de enfermedades respiratorias en los últimos días podría adelantarse a diciembre afectando mayormente a los no vacunados alerta el médico especialista, René García Toral.

En entrevista recomienda a la población no relajar las medidas y continuar con las recomendaciones de las autoridades de salud; aplicando los protocolos de lavado constante de manos, el uso de gel, portar el cubrebocas, mantener la sana distancia, evitar el saludo y beso y las conglomeraciones.

Así como también exhorta a la población a vacunarse, en especial los que por alguna razón no lo han hecho para así lograr la llamada vacunación de rebaño.

Además pide evitar las reuniones en grandes proporciones para estas fechas decembrinas.

A su consideración la sana distancia debe mantenerse por seis meses más una vez que avance el Plan Nacional de Vacunación que en un par de semanas abarcara al grupo etario de 12 a 17 años.

Y es que dijo que al principio de la enfermedad la población afectada fueron los mayores de 50 a 60 años y en esta última tercera ola el rango de edades bajó a personas mucho más jóvenes, cuyos cuadros se complicaron al grado de llevarlos a la muerte.

En ese sentido menciona que en la cuarta ola afectará a todos aquellos que por alguna razón no se han vacunado.

“Actualmente están más vulnerables los que están en los 20 a 35 años tanto porque son personas que más tienden a convivir y temerarias a que no se han vacunado (..) la cuarta ola va a afectar a los que no estén vacunados y el año que entra se va a abrir el comercio, van a regresar a clases y se van a exponer más personas que no están vacunadas”, alerta.

Refiere que de unos días a la fecha se ha presentado un aumento de infecciones respiratorias lo que puede ser un indicador de la cuarta ola.

Tenemos que tener mucho cuidado, no confiarnos, la cuarta ola podría estar empezando en diciembre, cuando tengan la oportunidad es importante que la población se vacune para que completen el esquema, esa es una recomendación, la otra es evitar las reuniones, debemos mantener los cuidados preventivos, el uso de cubrebocas, lavarnos las manos, no tocarnos los ojos, evitar las aglomeraciones si no son necesarias.

Menciona que se espera que el gobierno federal acelere las campañas de vacunación para inmunizar a la mayor cantidad de jóvenes que aún no reciben su dosis.

