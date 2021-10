Xalapa, Ver.-Desconocimiento y desinformación existe entre algunos jóvenes de entre 17 y 18 años respecto al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y a partir del próximo año sea obligatorio ese trámite para los mayores de edad.

“Yo no sé qué es el RFC y tampoco sabía que lo tengo que tramitar”, dijo Míriam Córdoba de 18 años. “Sí sé que es el Registro Federal de Contribuyentes, pero no sabía que tenía que tramitarlo ni darlo de alta”, agregó Miguel Ángel.

Local Secretaría de Economía apoya a emprendedores con créditos productivos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca que sea obligatorio que todas las personas físicas mayores de 18 años tramiten su RFC de acuerdo con la Miscelánea Fiscal 2022.

“Al menos desde mi perspectiva el hecho de que ahora tanto gobierno como Secretaría de Hacienda quieran que los mayores de edad tramiten su RFC y no se les obligará a pagar nada mientras no tengan actividad, yo lo veo como una medida del gobierno a querer tener un mayor control sobre la población que no son contribuyentes como tal”, dijo Jesús Hernández.

Sin embargo, consideró que esto no generará ningún problema en los jóvenes, aunque seguramente varios no querrán hacerlo. “Yo no lo tengo y al menos para el RFC y la firma digital que solicitan sí me sé el procedimiento que debo sacar cita en la Secretaría de Hacienda, que piden el CURP, correo electrónico y una identificación”, dijo.

Señaló que por la pandemia las citas son escasas por lo que será difícil obtener una lo que será un problema si se vuelve obligatorio tener el RFC.

“Creo que es una medida recaudatoria y controladora, porque a esa edad la mayoría de los jóvenes no trabajamos ni contamos con recursos porque nuestros padres nos los proveen. Imagínate ir a la universidad a otra ciudad, abro una cuenta para que me depositen y de ahí tenga que pagar impuestos o deba hacer declaraciones que no se me hace justo”, opinó César Augusto Velázquez.

Jóvenes no saben lo que es el RFC ni cómo obtenerlo / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Cómo obtenerlo?

Para obtener el Registro Federal de Electores (RFC) se debe hacer la inscripción que se puede realizar vía digital a través de la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para ello se debe ingresar a la sección de inscripción y actualización y se elige la opción obtén tu RFC con Clave Única de Registro de Población (CURP).

Para ello solo se requiere la CURP, ser mayor de edad e ingresar los datos de identidad y domicilio para obtener el comprobante de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.

Después va a arrojar en otro apartado que dice trámites del RFC validación del RFC y consulta tu clave del RFC mediante CURP va arrojar el RFC y se puede ir a las oficinas por la constancia.

Esta se puede tramitar por SAT ID, chat uno a uno o puede llamar vía telefónica para que se envíe la constancia.

La otra opción es acudir directamente a las oficinas del SAT haciendo una cita previa, y llevando la documentación necesaria.

Veracruz, Ver.- Tras la aprobación de la miscelánea fiscal en la Cámara de Diputados que obligará a todas las personas mayores de 18 años a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), jóvenes de Veracruz desconocen los lineamientos que se aplicarán y coincidieron en que deberían de difundirse los requerimientos para informar a este sector de la población.

Jóvenes no saben lo que es el RFC ni cómo obtenerlo / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Aunque la mayoría dice que se trata de un acto de responsabilidad como ciudadanos, también lo ven como algo contraproducente y en algunos casos que afectará económicamente a quienes no tienen empleo o apenas generan ingresos.

Local Helados, aguas, cafés y comidas costosas facturaron comisionados del IVAI en Europa

Luis Alfonso Pérez Lara, joven de 18 años, señala que desconoce el significado de la reforma, pues hasta ahora desconocía lo que significaba el RFC. Dice que esperaría que la disposición del gobierno vaya acompañada de una campaña de difusión para informar a los jóvenes que como él apenas tramitó su credencial de elector.

"Para empezar debería de haber más información, porque se publica la noticia y en mi caso ni sé que es el RFC, no sé de qué se habla, así como yo haber más personas o peor, por ahí debería empezar el gobierno por explicar", señala.

Por su parte, Francisco Javier Vázquez Martínez relata que debido a su empleo tuvo que darse de alta ante el RFC antes de la reforma, pero reconoció que en su momento desconocía de qué se trataba. Señala que si ahora será algo obligatorio al cumplir los 18 años, será necesario que se simplifiquen los trámites para que no sean engorrosos como cuando le tocó hacerlo.

"Se me hace algo bien para tenerlo porque es un requisito que se pide en todos los trabajos. No es algo que yo vea peligroso porque es algo que todo ciudadano debe de tener; lo que sí recuerdo es que a mí me costó trabajo tramitarlo porque nadie te dice en qué consiste", dijo.

Jóvenes no saben lo que es el RFC ni cómo obtenerlo / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En tanto, Anahí Sanvicente Hams, de 19 años, dijo que existe incertidumbre porque se trata de un trámite que se tendrá que realizar para empezar a construir a la hacienda federal, pero actualmente se atraviesa una crisis grave en el país.

Del mismo modo, afirma que hay desconocimiento sobre en qué consiste el trámite. "Da temor porque también hay mucha desinformación al respecto, y me incluyo, yo creo que deberían informarnos más y mejor, porque la información que hay ahora es abrumadora, muy técnica", expresó.

Vanesa García Rodríguez asevera que se trata de una medida injusta, ya que los jóvenes cuentan con pocas oportunidades de empleo y ahora tendrán que construir con impuestos. Asimismo, señala que los jóvenes que logran emplearse cuentan con sueldos bajos que ahora tendrán que dividir para pagar impuestos al SAT.

Jóvenes no saben lo que es el RFC ni cómo obtenerlo / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"Puede que esté bien de cierta manera para exhortar a partir de los 18 años de edad a contribuir, pero lo otro es que me parece injusto porque cuando apenas eres mayor de edad regularmente se ingresa a trabajos con pagas mínimas y sobre eso se tendrán que hacer las contribuciones."

Finalmente, Mariana Guadarrama Oliva, de 18 años, señala que se trata de una medida excesiva que fue impulsada para aumentar los ingresos federales, pero sin beneficio para los jóvenes.

Te puede interesar: Presupuesto para salud aumentará 30%, dice diputado Sergio Gutiérrez

"Está mal el presidente, porque solamente quieren conseguir más dinero por las fechas, ya se quedaron sin dinero y ahora quieren que los jóvenes que no sabemos de eso nos contratemos un contador y nos busquemos un trabajo", concluye.

Con información de Danytza Flores