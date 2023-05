Defienden Gómez Cazarín y Margarita Corro protesta ante la SCJN

Diputados locales de Morena defendieron la movilización que se llevó a cabo el pasado sábado frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al afirmar que fue pacífica.

Pese a las críticas que se han generado con el uso de ataúdes y cruces con la imagen y el nombre de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, como la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Corro Mendoza, aseguraron que no se hicieron actos indebidos.

¿Fue una protesta pacífica ante la SCJN?

Gómez Cazarín señaló que la marcha que se convocó desde el Congreso local se desarrolló de manera pacífica y se deslindó del uso de féretros, la violencia y todos los actos que se pudieran considerar un delito. “Los diputados que fuimos no lo llevamos, desconozco quién era ese ataúd y no celebro ese tipo de acciones, yo no sé quién lo llevó, pero si yo lo hubiera hecho hubiera pedido disculpas”, dio.

Ante los hechos de violencia en contra de los reporteros que cubrieron la movilización manifestó que únicamente se hacía responsable por sus acciones. “No me hago responsable por las acciones de nadie más que solamente las propias”, comentó.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Margarita Corro Mendoza, minimizó las críticas de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana y de otras activistas. En su opinión, la que está faltando el respeto al pueblo es la ministra, debido a las decisiones que ha tomado al estar frente a la Suprema Corte.

Consideró que la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo con la movilización que realizaron el pasado sábado.

“Yo creo que quien le está faltando al respeto al pueblo es la ministra, antes de que digan eso, deben hacer una evaluación del trabajo que está desarrollando, yo creo que la mayor parte de la sociedad está de acuerdo con lo que nosotros hicimos que fue defender a la ciudadanía”, comentó.