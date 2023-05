¿Candidata? Rocío Nahle podrá contender por gubernatura tras publicación en el DOF

Este martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución Política de Veracruz, con lo cual se abre la puerta para que la actual Secretaria de Energía, Rocío Nahle García pueda contender por la gubernatura abanderada por Morena.

En el documento oficial se publicó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la cual se invalidó una porción de la reforma que fue aprobada por el Congreso local.

Específicamente la Suprema Corte invalidó la parte de la reforma en la que se reconocía como veracruzanas a las personas con hijos nacidos en territorio estatal.

Sin embargo, en la resolución quedó firme la adición por la que se reconoce como veracruzano a cualquier persona que acredite cinco años de residencia en alguno de los 212 municipios de Veracruz.

¿Cuáles son los requisitos para ser gobernador de Veracruz?

Derivado de lo anterior, se establecieron como requisitos para ser gobernador de Veracruz: ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos; contar con residencia efectiva en la entidad de cinco años inmediatos anterior al día de la elección; tener por lo menos 30 años cumplidos y no ser servidor público del Estado o la Federación, no ser militar en servicio o activo y no pertenecer al estado eclesiástico, entre otras.

Ante estos requisitos de ley, no sólo Nahle García, nacida en el estado de Zacatecas, podría ser candidata a gobernadora; sino que también se le abre paso al alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, que es originario de Hidalgo.

La modificación a la ley local, que llevó a la acción de inconstitucionalidad 125 y 127 del 2022, no era necesaria pues la federal ya contempla el requisito de residencia efectiva; sin embargo, en Veracruz la mayoría de Morena cambió la legislación.

La modificación a la Constitución local fue denominada como "Ley Nahle" y la oposición la consideró como un “traje a la medida” ante la presunta intención de la mayoría de Morena en el Congreso de Veracruz para que la Secretaria de Energía sea la candidata de la izquierda a la gubernatura durante el proceso electoral del año próximo.