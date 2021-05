Jubilados del IMSS piden al gobierno federal regreso de ahorros de cesantía

Xalapa, Ver.- Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron en Plaza Lerdo para pedir al Gobierno federal que se les regresen sus ahorros de cesantía y vejez.

Ricardo Castilla Domínguez integrante de la Unión Nacional de Comités del IMSS (UNCIMSS) en Xalapa dijo que este 14 de mayo habrá una reunión en la secretaría de Gobernación con la presencia del director del IMSS, Zoé Robledo, además de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así como representantes de UNCIMSS y otras agrupaciones de jubilados tratando la misma problemática.

"Esto porque durante los últimos meses se ha estado pidiendo reuniones de este tipo al presidente Andrés Manuel López Obrador con la finalidad de que nos apoye y nos puedan regresar nuestros apoyos de cesantía y vejez", dijo.

Precisó que a nivel nacional son cerca de 80 mil trabajadores jubilados de los cuales cerca de 11 mil 300 son del estado de Veracruz.

"Estamos pidiendo que se nos regresen esos ahorros que tenemos ahí ya que desde 2015 no se nos han regresado, antes de ese año sí se estuvo haciendo a través de una demanda y los jueces federales laudaban a favor del trabajar, pero ahora se tiene la indicación de que no sea así y ahora somos 11 mil 300 a los que en el estado no se nos han regresado nuestros ahorros", dijo.

Explicó que son los ahorros de toda una vida de trabajo puesto que algunos de ellos laboraron 30 años o más.

"Es importante para nosotros porque nosotros vamos viendo lo que nos llega del afore y nos dicen cuánto tenemos y cada trabajador tiene un documento que dice su nombre y lo que tiene ahorrado, es una cuenta que no se ha regresado desde 2015 y cuando uno cumple 60 años de edad, esa cuenta pasa al gobierno federal", abundó.

Ante ello insistió en su llamado al gobierno federal para que logren que ese dinero se regrese al trabajador como se hacía hasta 2015.