Tribunal resolvió “fast track” en caso de jueza Angélica “N”, critica gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez criticó que el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Séptimo Circuito le haya otorgado “fast track” una suspensión provisional a la jueza Angélica “N”, acusada de los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública, para que lleve su proceso en libertad.

El Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, otorgó a la jueza Angélica "N" la suspensión provisional de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública, de acuerdo con la Defensoría Pública Federal.

Por lo anterior, según lo informado, la juzgadora podría llevar el proceso en su contra en libertad, pues se ordena al juez de control encargado del caso reponer la parte de la audiencia en la que se determinaron las medidas cautelares.

Ante ello, en conferencia de prensa, el mandatario estatal indicó que la justicia federal sigue protegiendo a un régimen de corrupción y a un grupo conservador del país.

“Este órgano colegiado emite su notificación y no notifica a la Fiscalía General del Estado, esto para que quede ahí al margen, pero no la libera del caso porque seguirá su proceso judicial y sólo le cambia la medida cautelar. Estos casos de revisión llevan meses y en "fast track" emite la resolución, cambiar la medida cautelar porque dice que no debe ser la misma. Todo el servicio del poder judicial federal para alguien que liberó a un delincuente, así de cañón está eso, se vuelan la barda”, expuso.

¿De qué más se le acusa a la jueza Angélica “N”?

El titular del Ejecutivo recordó que el caso de la Jueza se relaciona con su determinación de poner en libertar a Itiel “N”, alias “Compa Playa”, presunto miembro de la delincuencia organizada.

“Costó mucho el proceso de dar con él y llevarlo ante la justicia por su presunta participación de delitos en Veracruz, esta jueza lo libera a partir de un amparo que un juez federal que determina que se debería repetir su proceso de investigación. El juez de Control determina que su detención era válida y, en un segundo momento, ordena la audiencia de vinculación en donde se determina si hay elementos para señalarlo por el delito del que se le acusa, el juez de Control señala que si hay alguna inconformidad pueden llevar un juicio el proceso y eso es lo que hace el presunto delincuente. Ella siendo jueza el juez federal le dice que se hace válido el recurso y debía repetir la audiencia de vinculación”, expresó.

Cuitláhuac García Jiménez indicó que la justicia federal sigue protegiendo a un régimen de corrupción | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Destacó que el juez que emitió el amparo en favor de “Compa Playa” le señaló a la jueza Angélica “N” que podía tomar la decisión de acuerdo a su criterio.

“Le dijo por escrito: Lo puedes dejar nuevamente en prisión o lo puedes liberar, eso es lo que dice la resolución, entonces el sábado por la noche nos sorprendemos todos porque este delincuente que estaba recluido sale libre”, dijo.

El mandatario estatal manifestó que lo que se busca desde la administración estatal y federal es que se detenga a los narcotraficantes, que haya juicios y se les impongan sanciones, no que queden en libertad.

“Nosotros haciendo el esfuerzo por meterlos a la cárcel y ellos tratando de liberarlos. No se trata de cualquier persona, se trata del ‘Compa Playa’ y el juez le dio la libertad y lo que se demuestra es que el sistema de justicia federal todavía obedece a estos intereses de atender y proteger a los delincuentes y se olvidan de las víctimas”, criticó.

De la misma forma, señaló que en su administración se ha detenido a 95 jefes de plaza, “pero en otros lados los están liberando y ahora nos liberan a los que los liberaron”.

En reiteradas ocasiones han señalado a la jueza Angélica "N" por dejar en libertad a Itiel “N”, alias “Compa Playa” | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Al respecto, el gobernador aseveró que apoyará el Plan C que ha sido promovido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debido a que la corrupción debe eliminarse en el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“El Plan C va, voy a ser promotor de este plan porque es necesario que se cambie al Poder Judicial y la forma en que se están resolviendo algunos temas, están actuando de manera conservadora, protegiendo a la corrupción y a quien se corrompe, protegen a un régimen de corrupción y a un grupo conservador del país”, agregó.