En Veracruz existe déficit de justicia, expresó Monreal desde Tuxpan

TUXPAN, Veracruz.- El aspirante a la Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal Ávila, señaló que en Veracruz se percibe un déficit de justicia.

Durante su tercera asamblea informativa realizada en su visita a Veracruz, envió una felicitación a los abogados en su día. "Todos los que reclamamos justicia, todos los que pugnamos por la justicia, todos quienes hemos luchado en las aulas de las escuelas de derecho, todos los que somos maestros de las escuelas de derecho, hoy les expreso una felicitación", expuso.

Te puede interesar: Buscaré dar continuidad a la Cuarta Transformación: Marcelo Ebrard

Al respecto, aprovechó para señalar que desde un punto de vista personal, "me parece que lo más grave es que los ejecutivos de los estados se sobrepongan al Poder Legislativo y al Poder Judicial". "Y hagan del Poder Judicial, de los magistrados del Tribunal, títeres en la impartición de justicia, y se imparta justicia sólo a los poderosos, a los que tienen recursos, a los que son ofertados como mejores postores", expuso.

Local Nunca más el poder conservador volverá el país: Ricardo Monreal

Ante cientos de personas que acudieron para escuchar su mensaje, el senador con licencia afirmó que desea que en Veracruz exista justicia plena. Puso como ejemplo el caso de la jueza Angélica "N", quien se encuentra en el penal de Pacho Viejo acusada de los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública.

"Es un Estado en el que yo deseo que la justicia sea plena. Y por eso hoy me da gusto que la jueza Angélica, hoy haya tenido una resolución favorable de cambiar sus medidas cautelares. Yo he estado viendo cientos de asuntos, cientos de asuntos de carácter judicial y creo que hay jueces, ministerios públicos y agentes fiscales que actúan bajo consigna y que no ha habido justicia en Veracruz", expuso.

Consideró que "tarde que temprano habrá justicia. Yo no puedo de ninguna manera solapar o hacerme cómplice de actos de injusticia".

Lee más: Confía Adán Augusto en encuestas para designar a candidatos presidenciales

¿Qué merece Veracruz, según Ricardo Monreal?

En su opinión, en la entidad se requiere una mayor justicia e imparcialidad. "Veracruz merece mejor justicia. Veracruz necesita imparcialidad, objetividad, profesionalismo de sus jueces, de sus magistrados; independencia para poder juzgar de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la jurisprudencia", manifestó.

Destacó que existen muchos otros casos enls que personas se encuentran detenidas injustamente.

Local ¿México logrará soberanía energética este sexenio? Economista no lo cree

"Por eso estoy seguro que muy pronto la jueza Angélica Sánchez obtendrá su libertad. Pero todavía faltan muchos que están detenidos, procesados injustamente. Hay muchas personas, hombres y mujeres, que nosotros no descansaremos hasta que estén libres, porque si nada deben no es justo que estén detenidos aquí en Pacho Viejo, o en otras de las cárceles o centros de reclusión que tiene Veracruz", comentó.

Ante ello, hizo un llamado al Poder Judicial del Estado para que logre una plena autonomía, "para que no permita que las resoluciones estén tergiversadas, manoseadas u orientadas por otro Poder".

"Es lo peor que pueden hacer, es lo más grave que pueden hacer, que dejen a un pueblo sin justicia y que dejen a un pueblo sólo bajo el criterio de uno de los poderes", comentó.

Destacó que Veracruz no puede estar sometido a la injusticia, a la inseguridad, a la ley del talión, a la ley del más fuerte.

"Veracruz es un Estado extraordinario, de hombres y mujeres valiosos, de buenos abogados, cuna de liberales. El Heróico Puerto de Veracruz ha sido escenario de batallas espléndidas en las Leyes de Reforma, en la intervención francesa, en cualquier intervención extranjera, los veracruzanos han sido muy dignos mexicanos que han ofrendado su vida para defender nuestra libertad, para defender nuestra historia, para defender nuestras ciudades, sobre todo nuestra Constitución", agregó.