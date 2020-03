La Sana Distancia se extiende obligatoriamente al 30 de abril

Los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) informaron que la jornada de Sana Distancia se extiende hasta el 30 de abril.

Guadalupe Díaz del Castillo Flores, subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), recordó los síntomas del coronavirus, como fiebre, dolor, tos, ardor de garganta, dolor de músculos y articulaciones, fatiga y debilidad.

También es importante saber, dijo, si la persona pertenece al sector vulnerable de la pandemia, como mujer embarazada, adultos mayores de 65 años, personas con diabetes y obesidad, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiaca, enfermos con VIH o cáncer.

Local Ya son dos casos de coronavirus en Xalapa; 27 en total en Veracruz





Si crees que tienes síntomas de Covid-19 y estás en uno de esos grupos, es prioritario que recibas atención médica en hospitales y centro de salud señaló la funcionaria.

Pero mencionó que si no se está en los grupos de sectores vulnerables se debe quedar en casa porque la enfermedad se curará por si sola entre 10 a 14 días; sólo si hay dolor de tórax y cuesta trabajo respirar hay que llamar al 911 para atención inmediata.

Detalló las medidas de higiene de la Jornada de Sana Distancia, como lavarse las manos, no tocarse la cara, no saludar de mano, beso o abrazo; quedarse en casa y si se tiene que salir guardar la sana distancia; que no se reúnan dos grupos familiares; reducir al máximo los viajes entre ciudades; proteger a personas vulnerables como adultos mayores.

El director general de los Servicios de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, mencionó que el Consejo de Salubridad General determinó declarar emergencia sanitaria por esta pandemia que tendrá vigencia hasta el 30 de abril.

Entre las medidas sanitarias se extiende la suspensión inmediata de actividades en los sectores público, privado y social para mitigar la dispersión de la enfermedad; en las actividades que no paran se deben aplicar las acciones como no realizar reuniones que tengan más de 50 personas; lavado frecuente de manos; estornudar o toser en la parte interna del brazo; y el saludo de lejos.

“Se exhorta a toda la población residente en territorio mexicano, incluida la que llegue a territorio veracruzano procedentes del extranjero y que no participe en actividades esenciales, a cumplir el resguardo domiciliario corresponsable desde hoy 30 de marzo hasta el 30 abril de 2020”, agregó.

Indicó que el resguardo domiciliario es para este sector vulnerable y el personal de Gobierno del Estado podrá de manera voluntaria presentarse a laborar pero sólo el que se considere esencial.

Indicó que después del 30 de abril se acatarán los lineamientos emitidos por la autoridades sanitarias federales y se deberán postergar hasta nuevo aviso todos lo censos y encuestas a realizarse en el país.