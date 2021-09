Lactobacilos y vainilla combatirían diabetes y cáncer

Aunque no se puede asegurar que la vainilla cura el cáncer de próstata porque la mayoría de las plantas no lo curan, sí ayuda a reducir la sintomatología y a veces algunos procesos del cáncer, aseguró la investigadora veracruzana del Centro de Investigaciones Tropicales (Citro) Leticia Margarita Cano Asseleih.

Destacó que las plantas son mucho más útiles y eficaces en la prevención de enfermedades como es el caso del cáncer de próstata, en cuyo caso sí recomienda ampliamente el consumo del extracto natural.

La autora del libro Nuestra Flora Medicinal de Veracruz, puntualizó que se ha confirmado una fuerte actividad antioxidante en la vainilla, aunque no han podido determinar la actividad anticancerígena, en particular contra el cáncer de próstata, sin embargo, sí hay una pequeña actividad antiproliferativa de las células cancerosas en el tejido de próstata, por lo que sí se puede prevenir para que el tejido funcione de manera adecuada y que no llegue a estados de mayor problema.

Además la vainilla es antirrelajante, ansiolítica, pues elimina estados de ansiedad, por lo que recomienda tomar 15 gotas de extracto de vainilla natural al día, puesto que es una forma de ayudar al organismo a que funcione adecuadamente.

La doctora en Ciencias, con especialidad en Farmacognosia, en la Escuela de Farmacia de Chelsea, Inglaterra, adelantó que el libro Nuestra Flora Medicinal de Veracruz, que publicó hace unos 15 o 20 años se actualizará con más información de las plantas, así como fotografías para que los interesados puedan identificarlas en el campo.

En éste, explicó, se tiene el registro de unas mil 250 especies, entre las que hay algunas que se utilizan para aliviar afecciones urinarias, por lo que se dio a la tarea de identificarlas y entre esas estaban incluidas algunas que utilizan los médicos tradicionales de Chontla.

Son alrededor de 50 especies las que estudia para afecciones urinarias. De éstas se puso a investigar la farmacología en la literatura científica y encontró que de unas 8 ya había información sobre el alivio a los problemas de próstata como inflamación, actividad antibiótica, diurética, por lo que ayudan a eliminar el líquido de la vejiga.

“Lo importante en estos casos es que el organismo elimine todo el líquido, pero el proceso está bloqueado por la inflamación de la próstata lo que empieza a provocar proliferación de células malignas que crecen de manera desordenada y muy rápida”, añadió.

De entre estas plantas hay varias especies en las que ya se había corroborado una actividad anticancerígena, no necesariamente de próstata, pero sí de otros tejidos, y antioxidante, eso es lo que le hizo entrar en esa línea de investigación contra el cáncer de próstata, compartió.

Actualmente el equipo de investigación que ella dirige tiene como 40 especies de plantas para estudiar, de las cuales sólo llevan 5, por lo que conminó a estudiosos interesados a sumarse a este trabajo.

LA GENTE TIENE UN ALIADO EN LA VEGETACIÓN QUE LE RODEA

La doctora Cano Asseleih se considera una científica muy optimista, pues opina que la cultura herbolaria que tienen los mexicanos no debe perderse, de ahí que considere importante la publicación de libros y artículos en los periódicos como éste en Diario de Xalapa, por lo que “los que estamos en la academia no debemos dejar que se pierda”.

Las plantas antiestrés son parte de la herbolaria mexicana, las podemos tener en nuestros jardines, en macetas y debemos tomarlas para prevenir que lleguemos a estados más alterados de salud.

Entre éstas están el zacate limón y el toronjil que son plantas con un sabor exquisito; son aromáticas, el toronjil parece un té de jazmín y lo mejor es que tiene propiedades contra la ansiedad, la depresión y contra el insomnio.

Aunque cada persona responderá de manera diferente ante cada planta, para mí la tarea de cada uno es buscar la que le ayude a contrarrestar un problema de salud. Qué mejor que controlar, con unas gotitas de vainilla en un licuado, preparar los dulces o postres con vainilla natural o prepararse un té con estas gotas cuando se sienta ansiedad.

Hay gente que dice que se va a perder la información y la tradición en el uso de las plantas, pero yo soy optimista y pienso vamos a continuarla porque somos una mezcla de más de 50 culturas que utilizan las plantas de manera diferente, lo que crea una gran riqueza y es base de información importantísima de la herbolaria.

"Los que estamos en la academia no debemos dejar que se pierda por eso es mi interés en que se publiquen libros, artículos en el periódico y que se difunda la información entre nuestra población, que la gente sepa que tiene un aliado en la vegetación que le rodea”, asentó.