Le roban a veterinario más de 100 mil pesos en equipo especializado, en Veracruz

Veracruz, Ver.- Más de 100 mil pesos en aparatos especializados en la atención de caballos es el monto del robo que sufrió el joven veterinario Samuel Aponte Landeros en la zona de Tejería durante la tarde de este jueves.

Según relata, se demoró entre 25 a 40 minutos en un establecimiento de comida cuando presuntos delincuentes abrieron su camioneta para llevarse todos sus instrumentos de trabajo.

Policiaca

“Me baje a almorzar sobre las 15:40 de la tarde y demore como 40 minutos ahí, regrese a mi camioneta y me di cuenta que el seguro de la puerta estaba abierto, la manija estaba alzada y con un corte, cuando revise me di cuenta que se habían llevado parte de mis herramientas, el ultrasonido, el nebulizador que es prácticamente nuevo, no se ha usado y mi mochila”, expresa.

Detalla que entre lo robado se encuentra un ultrasonido con un transductor rectal, un nebulizador nuevo especial para caballos y una mochila con piezas para cirugías de parto de las yeguas.

Estima que el monto de lo robado asciende a más de 100 mil pesos, ya que lo más caro es el transductor que se encarga de mandar la imagen al ultrasonido que hace la interpretación.

“El transductor vale entre 40 a 50 mil pesos, el monitor entre 25 a 30 mil, el nebulizador 18 mil pesos y mis otras herramientas también son caras”, agrega.

Menciona que llamó al 911 para pedir apoyo sin embargo los encargados de la seguridad le dijeron que buscara entre las casas de empeño para encontrar sus aparatos y aunque también pidió apoyo para ver las cámaras de seguridad de los otros establecimientos alrededor, se le dijo que no habían grabado nada.

El joven profesionista, pide apoyo a la ciudadanía para localizar sus herramientas de trabajo ya que se especializa en la atención de yeguas

“Le pregunté al oficial si podía poner una denuncia pero sus palabras fueron que buscara en las casas de empeño, me pidieron mis datos que me iban a hablar pero hasta ahora nada, yo ya boletines la información en clínicas grandes y pequeñas, en ganaderas, para tratar de encontrarlas, espero que alguien sepa algo”, menciona.