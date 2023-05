Llama Iglesia a informarse bien en opciones sobre próximas elecciones

Juan Beristaín de los Santos, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, advierte que hay una tendencia “al individualismo y egoísmo” y que las acciones y mensajes de odio y enemistad causan estragos en la sociedad actual. Llama a informarse sobre las opciones para los próximos comicios electorales para tomar decisiones que ayuden al país a lograr el bien común, “porque podemos estar mejor”.

Dijo que el arzobispo valora mucho el trabajo de los periodistas y comunicadoras y reconoce la entrega, valor y eficacia y capacidad de arriesgarse en la situación de violencia que se vive en el país.

Al dar a conocer el mensaje del papa Francisco para la 57 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebrará el próximo domingo en todos los templos católicos.

El mensaje, expuso, "es que somos hermanos que servimos al mismo pueblo todos desde una trinchera; lo tenemos que hacer con el corazón, con entrega y tratando de evitar los intereses personales y todo lo que nos divide”.

Cuestionado sobre si también el mensaje es hacía la presidencia de la República, dijo que es para todos, “para las autoridades y para la iglesia donde también hay que educar en la verdad y todos necesitamos trabajar en conjunto”.

Subraya que es importante que en esta sociedad actual no priven los intereses personales o de grupo que hay que moverse con el corazón con la entrega. “El mensaje es para todos”.

El vocero dela Arquidiócesis de Xalapa remarca que es importante no olvidar que se gobierna a un pueblo pobre que se requiere levantarlo.

Respecto a las constantes descalificaciones que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al trabajo de la prensa en el país, cuando México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, expresa que eso ahuyenta y genera peligro porque hay afirmaciones que no abonan para la cordialidad y para trabajar en sacar al país todos juntos.

En un desayuno con reporteros locales, explica que es necesario utilizar la gobernanza y tratar de hablar para edificar “y no tenemos que vernos como contrarios, porque somos distintos y eso complementa, pero hay expresiones que no ayudan y no hacen sensible el destino común”.

Lamenta que las familias deben sufrir por la alta inflación y porque los salarios no alcanzan y los sistemas de salud están totalmente rebasados “sino que están ya necrosados, entonces tenemos que ayudarnos”.

¿Qué pasará en próximas elecciones?

Expresó que la sociedad deberá decidir en los próximos comicios electorales “si estuvo bien o mal la actual administración en sus decisiones”. Por parte de la Iglesia católica comenta que deberán hacer conciencia entre sus fieles “de que podemos estar mejor, sabemos que no estamos bien y que podemos estar mejor, tenemos que buscar cambios y ese es un compromiso”.

Indica que se puede mejorar a nivel humano, económico, social y político y serán los ciudadanos los que decidirán en esta democracia que se vive, “por lo que como ciudadanos ojalá y salgamos a votar porque ahí se hará un escrutinio”.

Remarca que la iglesia desde el México moderno tiene como proyecto la concientización de la población “de decir que es un país de todos, que no es de uno solo y todos debemos cooperar, aunque ha habido poco avance”.

El exhorto es que todos se informen porque la desinformación hace que se tomen actitudes y conductas que no abonan o favorecen a la construcción de la sociedad para un bien común, “en ese sentido los medios de comunicación prestan un servicio invaluable, no se puede rechazar o soslayar por prejuicios, así que el llamado es a que todos estemos bien informados”.