¿Solalinde puede ejercer un puesto público? Obispo respondió

Veracruz, Ver.- Leyes católicas quitarían los derechos de ejercer como sacerdote al padre Alejandro Solalinde en caso de aceptar un puesto público señala el Obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

Luego de que en las últimas semanas Solalinde ha tenido reuniones con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador por la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjeros, el jerarca veracruzano explica que dentro de la Iglesia Católica hay una ley canónica que impide a los religiosos desempeñar cargos públicos.

¿Qué prohibiciones tiene la Iglesia católica para sacerdotes?

De igual manera menciona que las leyes mexicanas tienen prohibiciones. “Hay una ley interna de la Iglesia canónica que dice que aquel que aspire a un puesto de la sociedad ya no puede ejercer como sacerdote, no deja de ser sacerdote, pero no puede ejercer como tal porque pues no puede estar en dos lugares, y las leyes civiles mexicanas también prohíben que un ministro de culto este metido en un puesto político, entonces de una u otra manera él no podría ejercer, tanto por parte del estado como por parte de la iglesia” explica.

El prelado manifiesta que la única manera que el padre Solalinde podría ostentar un puesto público es solicitando licencia diocesana; de lo contrario, no podría, aunque quisiera.

“Entonces todos los sacerdotes pueden ejercer en cuanto tienen licencia de sus obispos, es decir sus obispos les da licencia, la autorización para poder ejercer. Si es así, puedes ejercer si tienes autorización”, agrega.

Dice desconocer si el sacerdote Alejandro Solalinde ha enfrentado consecuencias por su labor a favor de los migrantes.

"Yo no conozco su situación, pero no por ayudar a los migrantes; hay muchos sacerdote que están trabajando precisamente en ello; eso sería una contradicción. Pero sí, eso sí hay que tenerlo bien claro, que un ministro de culto no puede ejercer ni civilmente ni eclesialmente puede ejercer un oficio público ", puntualiza.