¡Llega la ópera al Carnaval de Veracruz y será gratis!

Veracruz, Ver.- Por primera vez, el Carnaval de Veracruz tendrá una Gala de Ópera como parte de las actividades culturales que tiene la festividad.

El presidente del comité organizador de esta fiesta, Luis Antonio Pérez Fraga dijo que el concierto estará a cargo del barítono xalapeño Armando Mora, el próximo sábado 22 de febrero a las 13:00 horas en el Teatro Clavijero.

Su presentación será gratuita en ese recinto y participará también en el carro alegórico de nueves tenores y sopranos, quienes irán cantando ópera en vivo durante los paseos.

En ese sentido se contará con la presencia de Mónica Núñez; Marlene Palomares; Valeria Ruíz; Karyme Rocha; Alejandro García; Pablo Camargo; Manuel Vergara y Paolo Pagnozzi.

Armando es uno de los pocos cantantes que ha interpretado roles principales en óperas famosas de producciones nacionales e internacionales en tesituras de barítono y tenor dramático; y es, además, productor y director de escena.

En rueda de prensa Pérez Fraga destacó que el Carnaval de Veracruz también es cultura, por lo cual, se diseñó un atractivo programa dirigido a las personas de todas las edades y gustos artísticos.

Por lo cual habrá también conferencias, exposiciones y talleres de baile, entre otras actividades que podrán ser consultadas en la página del Carnaval www.carnavaldeveracruz.com.mx y en sus redes oficiales.

El presidente del comité organizador de esta fiesta informó además que por cuestiones de seguridad quedó cancelado el baile de máscaras que se tenía previsto a realizar en las instalaciones del World Trade Center.

La inseguridad que está viviendo México si hace una concentración de 2 mil gentes con máscaras pues se corre un riesgo, tal vez hace 30 años que no vivíamos estos problemas era factible, hoy no quisimos correr ningún riesgo y por eso no lo llevamos a cabo

Sobre el nombramiento del Carnaval de Veracruz como Patrimonio Mundial Intangible de la Humanidad ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el funcionario dijo que en julio de este año les resolverá la Secretaría de Cultura si hará o no el trámite ante la Unesco.

Nos dice la Secretaría de Cultura que sesionan una vez al año y que la próxima sesión es en el mes de julio, entonces en ese mes es cuando van a turnar nuestra petición. De ser positiva entonces ya la turnan a la Unesco

Aseveró que ya cumplieron con la información solicitada, por lo que esperan obtener una respuesta positiva.