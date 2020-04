Llegó el tiempo difícil de la pandemia en Veracruz; los casos se multiplican

XALAPA, Ver.- El director de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), Roberto Ramos Alor expresó que ha llegado el tiempo difícil de esta pandemia porque los casos empiezan a crecer rápidamente.

Ha llegado el momento difícil para el estado en esta pandemia, aunque logramos retrasar el momento de la transmisión entre terceros, los casos con coronavirus empiezan a crecer rápidamente

Local Van 94 casos confirmados y 5 defunciones por Covid-19 en Veracruz

Más de 10 pruebas dieron positivo y se registraron dos defunciones más, por eso lastiman las noticias falsas y que tomen a la ligera la sana distancia.

Aseguró que en 24 horas hubo 13 pruebas que dieron positivas a Covid-19, por lo que es tiempo de aplanar la curva epidemiológica; así como disminuir la transmisión con la sana distancia y quédate en casa.

Detalló que las acciones a tomar en los siguientes 15 días es invitar al vecino, al amigo y contactos para hacer conciencia de cuidar la sana distancia; no difundir noticias falsas; y recordar el teléfono 800-0123456.

Habló que también cuentan con los casos que los motivan como el de un paciente con Covid-19 que estuvo 19 días en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero este martes fue dado de alta y sólo es posible si no se saturan los hospitales.

Guadalupe Díaz del Castillo Flores, Subdirectora de Prevención y Control de enfermedades de SESVER, mencionó que en México se sigue en fase dos de la contingencia sanitaria, debido a que hay transmisión comunitaria en algunos municipios.

Señaló que las medidas son proteger a los adultos mayores; suspender clases presenciales del 23 de marzo al 30 de abril de 2020; posponer eventos y reuniones de 50 personas o más; suspender actividades laborales no esenciales; lavado frecuente de manos con agua y jabón; estornudar o toser de etiqueta; no saludar de mano, beso o abrazo; no tocarse la cara; limpiar las superficies de uso común.

Explicó que se deben identificar los síntomas como fiebre, tos dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de músculos o debilidad; y de gravedad es dificultad para respirar, fiebre alta y dolor de pecho o espalda.

Comentó que si se tiene síntomas leves mejor quédate en casa y sí tienes síntomas pero estas dentro del sector de vulnerable es necesario que acudan a uno centro de salud, así que es necesario llamar al 800-0123456.

Aunque sí tienen fiebre alta, dolor de pecho y cuesta trabajo respirar es necesario ir algún centro de salud por atención médica, llamar al 911.