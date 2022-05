Lleva el sustento a su familia con artesanías de lata: Su historia

Veracruz, Ver.- Una motocicleta, un auto y hasta un tráiler pueden ser diseñados con unas simples latas de aluminio, el secreto es la paciencia y el amor al arte urbano y que también sirva como sustento para el alimento y la educación de su familia.

Con sus manos y unas cuantas latas, Benito Gallardo Flores de 32 años es capaz de elaborar artesanías que ofrece en los cruceros de la ciudad de Veracruz. No necesita mucho, solo unas latas de aluminio de distintas bebidas que las convierte en autos, motocicletas, buggys y tráileres.

Originario de Mariano Escobedo, comenta que en un tiempo emigró hacía los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida, pero en su camino encontró a varios “hermanos” que al igual que él buscaban el sueño americano.

La mayoría de sus compañeros eran migrantes que se ganaban la vida de ciudad en ciudad, elaborando diseños con lo que tuvieran a la mano.

“Esta artesanía la aprendí por varios hermanos que conocí cuando salí de mi país en busca de una oportunidad, de sobresalir; anduve en la Bestia también, siempre buscándole. Me gustó mucho elaborar estos diseños y hay gente que lo valora mucho, hay otros que no, pero en la creación de estos me llevo un rato, por ejemplo hacer la moto me era muy difícil, no le agarraba la onda y me llevaba todo el mediodía”, explica.

Menciona que en los cruceros de la ciudad se encuentra con todo tipo de personas, desde algunos que reconocen su trabajo hasta otros que lo minimizan y que aunque les gusta el producto no quieren pagar por él, dejando de lado el tiempo que le dedica y el material que utiliza.

Benito dedica una gran parte del día para elaborar sus diseños y salir a venderlos, pero para completar el gasto, también hace otras “chambas” como ayudante de albañil o lo que salga, pues en casa lo esperan su esposa y dos hijos de 3 y 8 años.

“Aunque en este trabajo soy autodependiente, que trabajo a mis horarios y a mi ritmo porque me paso varias horas en los cruceros, me subo a los camiones para ofrecerlos, algunos choferes me dan chance; también si me salen chambas las hago, más que nada es al turismo el que le gusta este tipo de artesanías y lo paga bien”, afirma.

Sus artesanías las ofrece de entre 90 pesos hasta 280 según el tiempo y su elaboración; todos los que deseen conocer acerca de su trabajo lo pueden ubicar en el crucero de Díaz Mirón y Bolívar en la ciudad de Veracruz.