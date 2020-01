Los Reyes Magos, sin dinero y con frío, pero cumplen

Veracruz, Ver.- Rellenas de cajeta, crema pastelera y frutas tropicales o simplemente las tradicionales, del 2 al 6 de enero arranca la elaboración y ventas de las roscas de Reyes en Veracruz.

Adolfo Santiago Fonseca es un panadero que desde hace 30 años elabora este tradicional pan que se integró a la cultura popular mexicana como parte de las fiestas de la temporada decembrina.

En el puerto de Veracruz esta tradición se mantiene arraigada y lejos de desaparecer, como ocurre con otros festejos, se ha venido fortaleciendo.

El panadero detalla que cada año la venta de roscas de reyes crece alrededor del 30 por ciento, cifra que se espera se cumpla para este 2020 debido a que ya existe demanda de este pan.

Para este año la elaboración de las roscas de reyes inició desde el 2 de enero y en los siguientes cuatro días se prevé que panaderías grandes o de tradición en Veracruz, como en la que trabaja Adolfo Santiago, amasen unas 3 o 4 toneladas de roscas.

Los ingredientes básicos para su preparación son leche, azúcar, sal, levadura, ralladura de naranja, mantequillas, higos, biznagas de colores y muñequitos blancos de plástico o resina, que se convierten en piezas fundamentales para este pan, detalló el panadero.

Los costos de este pan varían según el tamaño y el negocio, pero oscila entre los 90 y los 300 pesos, con entre seis y doce muñequitos.

El panadero Adolfo Santiago refiere que lo importante del trabajo que realiza es que las familias y amigos disfruten de este producto que de antaño es consumido al finalizar las fiestas decembrinas.

Característica religiosa

El vocero de la Diócesis de Veracruz, Víctor Díaz Mendoza, destaca que la rosca de reyes es una de las celebraciones populares mexicanas más importantes en la actualidad, que tiene detrás un antecedente religioso.

En principio, el líder religioso indicó que la rosca es consumida durante el Día de Reyes, que es cuando se conmemora la visita de los Reyes Magos que celebraron el nacimiento de Jesús, según la tradición católica y cristiana.

El que las personas encuentren a un muñequito para la Iglesia Católica es una acción de gozo y no de sufrimiento o castigo, como comúnmente se piensa.

El famoso muñequito es el niño Dios, es una tradición popular, no porque la Iglesia lo tenga, es una forma de encontrarlo y acercarse a él… Es encontrarse al señor y me siento gozoso, no es un castigo, es festejar con quien se comparte que encontré al niño Dios

Del mismo modo, señala que se trata de un festejo que fomenta la unión entre las familias y los compañeros de trabajo, uno de los valores más importantes que incentiva la iglesia católica.

Origen milenario

El experto en cultura, Ricardo Cañas Montalvo detalla que la rosca de reyes es una costumbre que se remonta a los primeros años después de cristo y hace referencia a uno de los momentos de su vida.

El especialista explica que se trata de una mofa hacia el rey Herodes, que según la tradición cristiana trató de asesinar a Jesucristo cuando este era un niño, sin lograr su objetivo.

Refiere que antiguamente se elaboraba en un pan sin levadura en forma de rosca, en el que se introducían habas o piedras; más tarde se comenzó a utilizar un niño que simula a Jesús.

Puntualiza que actualmente es una de las tradiciones que se mantienen casi intactas, pese al paso de los años y los elementos que se han agregado en los últimos años.

Con frío los Reyes Magos

Cientos de personas en busca de su Rosca de Reyes asistieron este domingo desde temprana hora a la Expo-venta 2020 organizada por el gobierno municipal en la explanada del parque Benito Juárez para impulsar el consumo de productos locales y la reactivación económica de la ciudad.

Entre los visitantes, Jonathan Saucedo aprovechó las ofertas “para que no me agarren las prisas”, y adquirió algunos productos tradicionales.

Acompañado de su esposa, degustó un chocolate caliente y eligió de entre los panes que más le agradaron. Dice que pese al frío vino al Centro Histórico desde temprano en busca de los regalos para sus hijos, con motivo del Día de Reyes.

Para que no se dieran cuenta, los mandamos desde anoche con sus abuelos. Llegamos desde las once de la mañana para comprar los Reyes y hasta la rosca llevamos

Cuenta que tras probar panes con cajeta, requesón, zarzamora y analizar precios, buscó la mejor opción para su bolsillo: “Probamos el chocolate y el pan de Xico... fue difícil tomar la decisión, pero nos llevamos una de 100 pesos”.

Entre los pasillos de la exposición, la señora Magdalena Landa Prado buscó una detalle para sus nietos: roscas individuales.

indicó que vino del puerto de Veracruz a pasar las fiestas decembrinas, “de vacaciones para visitar a mi hija y sus niños”.

Ella se enteró de la celebración de este evento a través de los medios de comunicación y las redes sociodigitales. Pagó 120 pesos por ocho rosquitas rellenas de piña: “La ciudad nos recibió con frío, pero aún así es preciosa”.

