Náuseas, llanto y estrés, algunas consecuencias de la violencia digital

Expertos advierten que la violencia digital tiene consecuencias reales como pérdida de apetito, náuseas, llanto, autolesiones, dolores, así como culpa, estrés, angustia, vergüenza, depresión, ansiedad e ira. A no desestimar este tipo de violencia y entender ya al espacio digital como un espacio de derechos llamó la investigadora Rocío López Lara en coloquio coordinado por la Universidad Veracruzana.

En su ponencia en el Primer Coloquio Internacional sobre Prevención de la Violencia Digital con Enfoque de Derechos Humanos y Género sostuvo que en 2023, entre el espacio digital y el físico ya no hay división.

¿Por qué es importante comprender el espacio digital en la vida humana?

En este contexto, exhorta a entender que el espacio digital ya forma parte de la vida cotidiana, tanto de la sociedad como de manera individual, por lo que también se debe ejercer la ciudadanía.

“No se debe pensar ajeno a la organización, la protesta y las reivindicaciones, especialmente para quienes por causas estructurales enfrentan obstáculos de visibilización, inclusión y participación en igualdad”, apuntó.

Por el aumento gradual de esta violencia, recomendó a los gobiernos contar marcos jurídicos y tipificar las formas más graves de violencia digital.

También expuso la necesidad de apoyar la investigación, recopilación y disponibilidad de datos, pues asegura que no se puede cambiar el problema si no se le mide, si no se saber su real magnitud, en qué edades se da, bajo qué medio y bajo qué manifestaciones.

“Necesitamos que los organismos, gobiernos y universidades se coordinen para asignar recursos financieros y garantizar la protección, acceso a la justicia y reparación integral para las víctimas de violencia digital”, señaló.

En los cambios que la sociedad tiene, indica que se deben construir políticas públicas para la prevención y atención de la violencia digital.

Nombró también la capacitación al personal que da atención a víctimas, diseñar protocolos en caso de violencia digital en entornos escolares y espacios de gobierno, así como desarrollar programas de sensibilización para agentes de seguridad y de justicia. Reportar ante las plataformas y denunciar ante las autoridades estatales son las recomendaciones que hay para quienes son o han sido víctimas de ciberdelitos u otras violencias.

Expone como urgente el aprender a identificar qué es la violencia digital, cómo se puedo uno defender y dónde se puedo denunciar. También llama a garantizar sitios y servicios especializados y gratuitos.

Asimismo, mantener y extender líneas de ayuda especializadas, brindar información sobre cómo denunciar el acoso en línea y producir material de comunicación en un formato simple y amigable que demuestre el impacto dañino en los grupos de mujeres, niñas y población en riesgo.