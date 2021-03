¿Manejas Uber en Veracruz? Irías a la cárcel

Xalapa, Ver.- El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseveró que es falso que la empresa de transporte privado Uber cuente con un amparo que le permita operar en Veracruz.

En conferencia de prensa mencionó que la empresa sí tuvo un amparo, pero ya lo perdió, por lo que es ilegal que cualquier vehículo privado opere como transporte público.

“Es falso, ya no tienen el amparo, yo le digo a la población que pudiera ser parte de esta plataforma a que no lo haga, es ilegal operar Uber en Veracruz porque no tienen el amparo, el juez ya lo archivó”, dijo.

Policiaca La hacía de taxista con un auto particular; lo detuvieron en Los Sauces

Dejó en claro que su administración no ha intervenido para evitar que la empresa opere en la entidad, sino que se trata de una decisión que proviene de los juzgados.

Manifestó que no es posible que al estado venga a operar una compañía como transporte público y advirtió que la pena para quienes sean sorprendidos como choferes de Uber será la cárcel.

Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en tu celular → ¡Gratis con un solo clic!

“Uber es ilegal en Veracruz y no es algo que nosotros quisiéramos, está en la ley. Es cárcel (para el operador) y deben tener cuidado porque se les detiene, se les recoge la unidad y se les presenta ante las autoridades", expuso.

En ese tenor, recordó que se tiene un número significativo de taxis y no todos regularizados porque las administraciones anteriores otorgaban los permisos y las placas sin pensar en las consecuencias.

Manifestó que ante el cúmulo de taxis y el uso de plataformas de transporte ha generado que se abarate el costo de las placas de taxi, ya que antes se adquirían en 500 mil pesos y ahora tienen precios de entre 60 y 100 mil pesos.

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz/Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

"Los ciudadanos deben tener cuidado de no ser engañados por la empresa, se supone que Uber es una empresa seria y el que haga esas cosas (operar sin permiso) da indicios de que quiere violar la ley”, agregó.