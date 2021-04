Marcha contra maltrato animal, encabezada por "Gatitos Panteón 5 de Febrero"

Xalapa, Ver.- La marcha realizada la tarde del domingo para pedir justicia por el perro "Rodolfo", luego de ser presuntamente matado a machetazos, fue convocada y encabezada por la agrupación Gatitos Panteón 5 de febrero que dirige Carlos Juárez.

Mariana Oliva, rescatista independiente, aclaró que de la marcha participaron rescatistas y protectores de animales independientes así como la asociación "Patitas Suaves Xalapa", pero que no fue ésta última quien la encabezó.

"Quien encabezó la marcha fue Gatitos 5 de Febrero dirigida por Carlos Juárez (...) Nosotros no tenemos ningún problema entre rescatistas, nosotros respetamos la labor de cada quien pero sí quiero que quede claro quién encabezó. Quien invitó a la marcha, quien puso el horario y todo fue Carlos Juárez", abundó.

Sobre el tema de la protesta, sostuvo que es una lucha constante el que se respeten los derechos de los animales y la ley, puesto que existen muchos tipos de maltrato.

"Nos han tocado violaciones, golpes, nos han tocado muchas situaciones, desgraciadamente la gente no coopera, no colabora, no es necesario reportar a Salud Animal; nosotros como vecinos podemos dialogar, acudir con los propios vecinos cuando veamos un maltrato. De hecho hay brigadas en cada colonia, en donde los vecinos se han unido y sin necesidad de tener asociaciones ni pertenecer a ningún refugio hacen sus brigadas", explicó.

Y es que dijo que si bien mucha gente asegura que las mascotas no son humanos, esa no es razón para darles "una mala vida".

Ante ello, exhortó a la población a hacer consciencia, a esterilizar a sus mascotas, no tenerlos amarrados o en azoteas y expuestos a las inclemencias del tiempo.

"Seguimos invitando a que cuidemos de nuestras mascotas, que no porque sea un perrito que esté en la calle y que no tenga dueño, lo vamos a maltratar, al contrario, tenemos que cuidarlo, darle refugio temporal y ayudar", abundó.