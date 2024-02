"Democracia sí, populismo no", gritan en Xalapa este domingo [Video]

Xalapa, Ver.-Caminando y con paraguas, desde antes de las 10:00 de la mañana de este domingo en que convocaron, decenas de personas se congregaron en el Teatro del Estado para participar de la llamada Marcha por Nuestra Democracia rumbo a la Plaza Lerdo.

#NuestraDemocaciaNoseToca decía la enorme pancarta con la que encabezaron el contingente y que iba justo detrás de tres banderas de México que ondeaban algunos de los participantes.

¿Políticos participaron en la Marcha por Nuestra Democracia?

En esta ocasión no se observó a líderes ni dirigentes de partidos políticos ni tampoco religiosos, aunque sí militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) como Héctor Yunes y Américo Zúñiga.

Xalapeños participaron en la Marcha por Nuestra Democracia / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

También se sumaron algunos empresarios de la ciudad e investigadores como, Martín Aluja, exdirector del Instituto de Ecología (Inecol) y Patricia Ponce, del Grupo Multisectorial en VIH-SIDA.

Conforme la marcha avanzaba, había personas que los esperaban sobre la Avenida Manuel Ávila Camacho, resguardandose de la lluvia que se fueron sumando al contingente que se hizo cada vez más amplio.

Ya muy cerca del viaducto del parque Juárez parte del contingente empezó a gritar "democracia", "Venimos con audacia queremos democracia", "democracia sí, populismo no", "México escucha, esta es tu lucha", y entonaron el himno nacional.

Vestidos de blanco, rosa, con globos y banderas, los participantes dijeron que participaban sin siglas partidistas e incluso en el altavoz pidieron que si alguien acudía de algún instituto político mejor se retirara, lo que no ocurrió.

Xalapeños recorrieron la Avenida Manuel Ávila Camacho para participar en la Marcha por Nuestra Democracia / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

"Decidí participar en esta marcha porque necesitamos que todos los ciudadanos sigamos siendo libres, la libertad para votar es un derecho que tenemos y que nadie nos puede arrebatar, todos los mexicanos merecemos dignidad y por eso estamos aquí presentes, con lluvia, con frío, con las inclemencias del tiempo, pero son más fuertes las inclemencias que pasan en todo el territorio nacional" dijo Macario Reyes uno de los ciudadanos de los participantes de la marcha.

María del Socorro otra de las participantes, y madre buscadora, señala que se ha vivido una situación difícil como país y pareciera que se están volviendo ciegos y sordos ante lo que sucede.

Vestidos de blanco, rosa, con globos y banderas, los participantes dijeron que participaban sin siglas partidistas / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

"Yo los invito a que salgamos y defendamos la democracia, porque no tan solo defenderemos la democracia sino la dignidad y el orgullo como mexicanos, no perdamos de vista que somos mexicanos libres y que no podemos permitir se nos robe esa libertad".

Según datos de elementos de la dirección general de Tránsito del Estado, este domingo en la capital del estado fueron cerca de 8 mil los participantes de la marcha que se hizo de manera simultánea a nivel nacional.